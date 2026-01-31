기사 검색
'재결합 원하는' 함소원 "전 남편 진화, '선' 제안 받아"

입력 :2026-01-31 13:25:38
수정 :2026-01-31 13:25:38
‘속풀이쇼 동치미’ 방송인 함소원이 전남편 진화와 재결합을 위해 노력 중이다.

함소원과 진화는 31일 방송되는 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에 출연, ‘이혼보다 어려운 게 재결합이다’ 편을 통해 현재 관계와 재결합을 위해 노력 중인 근황을 공개한다.

이날 방송에는 가수 노사연, 노사연 언니 노사봉, 배우 김지연, 배우 김현숙, 개그맨 이홍렬, 팝 칼럼니스트 김태훈 등이 함께 출연해 재결합을 둘러싼 현실적인 고민과 다양한 의견을 나눈다.

방송에서 함소원은 “지금 진화 씨와 재결합을 위해 노력 중”이라며, 서로가 싫어하는 행동을 하지 않기 위해 규칙을 정해 함께 지내고 있다고 밝혔다. 규칙을 어길 경우 벌금을 내기로 하는 등 갈등을 줄이기 위한 장치도 마련했다고 전했다.

공개된 VCR에서는 이전보다 부드러워진 두 사람의 일상이 담겼다. 딸 혜정이와 함께 한 식탁에서 나란히 밥을 먹는 모습은 마치 단란한 가족을 보는 듯한 장면으로, 함소원은 “예전 같았으면 큰소리가 나갔을 상황에서도 지금은 한 번 더 참게 된다”며 달라진 관계를 설명했다.

그러나 재결합을 향한 노력 속에서 또 다른 벽이 등장했다. 진화가 어머니와 통화하는 장면이 공개되며, 전 시어머니가 진화에게 “당장 중국으로 들어오라”며 강하게 말하는 모습이 공개된 것.

이에 함소원은 “진화 씨가 선을 제안받았다는 건 처음 알았다, 머리가 띵했다”며 충격을 전했다. 특히 결혼 생활 당시 자신을 아껴주던 전 시어머니였기에 더 크게 다가왔다고 털어놨다.

재결합을 고민 중인 두 사람 앞에 놓인 가족의 반대와 현실적인 벽. 과연 이들이 어떤 선택을 하게 될지 관심이 쏠린다. 31일 밤 11시 방송.

