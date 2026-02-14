‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 화면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 장윤정 아버지가 팔순 잔치 대신 원하는 것은? 딸과의 국내여행 큰 잔치

가수 장윤정이 부친과의 여행 계획을 전했다.11일 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’에서 장윤정은 최근 시아버지의 팔순 잔치를 마친 소식을 전하며 친정아버지에 관한 이야기를 꺼냈다.그는 “어제 시아버지 팔순 잔치를 했다. 그런데 아빠가 오셔서는 당신은 팔순 잔치를 하지 말라고 하셨다”며 “대신 나와 3박 4일 정도 국내 여행을 가는 게 소원이라고 하셨다”고 말했다.장윤정은 아버지와 단둘이 여행을 가본 적 있냐는 물음에 고개를 가로저으며 “간 적이 없다. 질릴 것 같고 실시간으로 기가 빨릴 것 같다. 우리 아빠를 못 보지 않았느냐. 내가 얼마나 빨리 걷는지를 보게 될 것이다”라고 웃으며 말했다.장윤정은 74세인 아버지가 자신이 해준 음식을 특히 좋아한다며 “내가 만든 팟타이를 태국 현지인처럼 드시고 김치찌개도 코를 박고 드실 정도”라고 애정을 드러냈다.그러면서 “이미 가고 싶은 곳을 적어놓고 계실 정도로 진심이다. 그래서 원하는 건 다 하시라고 했다”며 함께 여행을 갈 예정임을 밝혔다.또 그는 다시 시아버지의 팔순 잔치를 언급하며 “시아버지가 옷을 멋있게 입으시고 염색도 하셔서 청년 같으셨다”고 설명했다.이어 “인사 말씀을 하시는데 며느리에게 고맙다는 이야기만 하셨다. 앞으로 가수를 초청해서 잔치를 크게 하자고 말씀드렸더니 구순 때는 그렇게 하겠다고 하셨다. 그래서 미리 준비해야 할 것 같다”고 전해 웃음을 안겼다.장윤정은 2013년 방송인 도경완과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 결혼 당시 재산 문제로 어머니와 남동생과 법적 분쟁을 벌였고 이후 절연한 것으로 알려졌다.온라인뉴스부