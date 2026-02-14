기사 검색
‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

입력 :2026-02-14 07:07:49
수정 :2026-02-14 07:07:49
유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 화면
유튜브 채널 ‘장공장장윤정’ 화면


가수 장윤정이 부친과의 여행 계획을 전했다.

11일 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’에서 장윤정은 최근 시아버지의 팔순 잔치를 마친 소식을 전하며 친정아버지에 관한 이야기를 꺼냈다.

그는 “어제 시아버지 팔순 잔치를 했다. 그런데 아빠가 오셔서는 당신은 팔순 잔치를 하지 말라고 하셨다”며 “대신 나와 3박 4일 정도 국내 여행을 가는 게 소원이라고 하셨다”고 말했다.

장윤정은 아버지와 단둘이 여행을 가본 적 있냐는 물음에 고개를 가로저으며 “간 적이 없다. 질릴 것 같고 실시간으로 기가 빨릴 것 같다. 우리 아빠를 못 보지 않았느냐. 내가 얼마나 빨리 걷는지를 보게 될 것이다”라고 웃으며 말했다.

장윤정은 74세인 아버지가 자신이 해준 음식을 특히 좋아한다며 “내가 만든 팟타이를 태국 현지인처럼 드시고 김치찌개도 코를 박고 드실 정도”라고 애정을 드러냈다.

그러면서 “이미 가고 싶은 곳을 적어놓고 계실 정도로 진심이다. 그래서 원하는 건 다 하시라고 했다”며 함께 여행을 갈 예정임을 밝혔다.

또 그는 다시 시아버지의 팔순 잔치를 언급하며 “시아버지가 옷을 멋있게 입으시고 염색도 하셔서 청년 같으셨다”고 설명했다.

이어 “인사 말씀을 하시는데 며느리에게 고맙다는 이야기만 하셨다. 앞으로 가수를 초청해서 잔치를 크게 하자고 말씀드렸더니 구순 때는 그렇게 하겠다고 하셨다. 그래서 미리 준비해야 할 것 같다”고 전해 웃음을 안겼다.

장윤정은 2013년 방송인 도경완과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 결혼 당시 재산 문제로 어머니와 남동생과 법적 분쟁을 벌였고 이후 절연한 것으로 알려졌다.

이승기, 두 아이 아빠 된다…이다인 둘째 임신 5개월

이승기, 두 아이 아빠 된다…이다인 둘째 임신 5개월
'女선수 성폭행' 의혹 男선수와 10년 넘게 열애… '피겨 金' 佛커플에 일각 비판 왜?

‘女선수 성폭행’ 의혹 男선수와 10년 넘게 열애… ‘피겨 金’ 佛커플에 일각 비판 왜?
군인 아들 마중가던 母 사망 '음주 벤츠' 20대男 감형… 징역 8년→6년

군인 아들 마중가던 母 사망 ‘음주 벤츠’ 20대男 감형… 징역 8년→6년
왕관 쓴 로제, '공주님' 그 자체…"세계 1위 미녀"의 미모

왕관 쓴 로제, ‘공주님’ 그 자체…“세계 1위 미녀”의 미모
'69kg 감량' 박수지, 운동 일상…"이렇게 유연할 줄이야"

‘69kg 감량’ 박수지, 운동 일상…“이렇게 유연할 줄이야”
"충주맨으로 살아온 7년, 인생에서 가장 행복" 마지막 인사…"새로운 도전"

“충주맨으로 살아온 7년, 인생에서 가장 행복” 마지막 인사…“새로운 도전”
임성근, 음주운전 자숙 한 달 만에…놀라운 근황 전했다

임성근, 음주운전 자숙 한 달 만에…놀라운 근황 전했다
송지효, 44세에 엄마 됐다…"아빠 역할도 내가" 선언

송지효, 44세에 엄마 됐다…“아빠 역할도 내가” 선언
故정은우, 오늘 발인…"그리운 아쉬운"

故정은우, 오늘 발인…“그리운 아쉬운”
