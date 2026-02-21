“전액 현금” 아이들 미연, 용산 주상복합 50억에 매수

그룹 아이들 미연이 9일 오후 서울 양천구 SBS 사옥에서 열린 SBS 글로벌 보컬 오디션 ‘베일드 컵’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.01.09. 뉴시스

그룹 ‘아이들(i-dle)’ 멤버 미연이 고급 주상 복합 ‘용산 센트럴파크’ 한 세대를 매입한 것으로 알려졌다.21일 헤럴드경제에 따르면, 미연은 이달 초 서울 용산구 용산 센트럴파크의 전용 면적 135㎡ 1세대를 50억5000만원에 매수하는 계약을 맺었다.미연은 최근 잔금을 치르고 소유권 이전을 완료했다.등기부등본상 근저당권이 설정되지 않았다는 점을 고려하면 금융권 대출 없이 전액 현금으로 거래한 것으로 보인다고 해당 매체는 전했다.이 거래는 해당 평수 신고가로 직전 신고가는 2024년 4월20일에 거래된 43억원(28층)이다.용산 센트럴파크는 2017년 준공된 주상복합 단지다. 최고 43층, 5개 동, 총 1140세대 규모다. 아파트·오피스텔·상업시설이 결합했다. 용산역과 인접한 초역세권으로, 한강과 용산공원 조망이 가능하다.미연이 속한 아이들은 2018년 데뷔했다. 지난달 디지털 싱글 ‘모노’를 발매했다.뉴시스