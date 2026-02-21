기사 검색
심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

입력 :2026-02-21 11:38:34
수정 :2026-02-21 11:38:34
유튜브 ‘영구TV’ 캡처
유튜브 ‘영구TV’ 캡처


개그맨 심형래가 이번엔 ‘영구보살’로 변신했다.

20일 공개된 유튜브 채널 ‘영구TV’에는 배우 전원주가 첫 손님으로 등장한 연애 전문 점집 콘셉트 영상이 올라왔다. 최근 안면 거상 수술 한 달 차 근황을 전했던 심형래는 이번에는 신내림을 받았다는 설정으로 콩트를 선보였다.

심형래는 “지난해 장마 때 벼락을 맞고 신내림을 받았다”며 특유의 능청스러운 입담을 이어갔다. 이어 “혼자 사는 사람들이 얼마나 많냐. 우리가 좋은 일 좀 해보자”며 연애 상담에 나서겠다고 밝혔다.

첫 손님은 전원주였다. 두 사람은 과거 송해와 함께 무대에 섰던 시절을 떠올리며 추억을 나눴다. 심형래는 “가짜 결혼식도 했다”고 말했고, 전원주는 당시 키스신 비화를 공개했다.

전원주는 “입 맞출 테니 놀라지 말라더니, 진짜 혓바닥이 잘리는 줄 알았다”고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 “그래도 싫지는 않더라”고 덧붙이며 특유의 유쾌한 멘트를 더했다.

안면 거상 이후 다시 ‘영구 얼굴’을 되찾겠다고 밝힌 심형래는 이번에는 신내림 설정까지 더해 또 한 번 추억과 웃음을 동시에 소환했다.

온라인뉴스부
