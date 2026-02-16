기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

입력 :2026-02-16 13:26:53
수정 :2026-02-16 13:26:53
모델 홍진경이 고 최진실의 딸 최준희(사진 왼쪽)의 결혼을 축하했다. 최준희 인스타그램 캡처
모델 홍진경이 고 최진실의 딸 최준희(사진 왼쪽)의 결혼을 축하했다. 최준희 인스타그램 캡처


모델 홍진경이 고 최진실의 딸 최준희의 결혼을 축하했다.

홍진경은 16일 자신의 인스타그램을 통해 “결혼 허락이요? 제가 무슨 자격으로”라며 “그저 잘 살기만을 바랄 뿐이다. 준희야 결혼 축하해”라고 밝혔다.

이는 앞서 최준희가 홍진경에게 결혼 허락을 받았다는 취지의 보도와 관련해 겸손하면서도 애정 어린 입장을 밝힌 것으로 풀이된다.

홍진경과 최준희의 각별한 인연은 이미 잘 알려져 있다. 홍진경은 절친했던 최진실이 세상을 떠난 뒤에도 최환희, 최준희 남매를 살뜰히 챙기며 든든한 조력자 역할을 해왔다.

지난해 최준희는 소셜미디어(SNS)를 통해 오빠 최환희와 각자 교제 중인 남자친구, 여자친구와 홍진경을 만난 사실을 전하며 “이모한테 짝꿍들 허락을 맡고 왔다”고 밝혀 화제를 모았다.

모델 홍진경이 고 최진실의 딸 최준희의 결혼을 축하했다. 홍진경 인스타그램 캡처
모델 홍진경이 고 최진실의 딸 최준희의 결혼을 축하했다. 홍진경 인스타그램 캡처


한편 최준희는 이날 일반인 남자친구와 결혼한다고 직접 밝혔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
홍진경이 최준희를 챙기게 된 배경은?
인기기사
“사람이야 인형이야” 장원영, 역대급 미모 갱신
‘미소 뿜뿜’ 카리나
비너스의 런웨이
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백
‘故최진실 딸’ 최준희, 결혼한다… “♥11살 연상 회사원과 5년 열애 끝에”

‘故최진실 딸’ 최준희, 결혼한다… “♥11살 연상 회사원과 5년 열애 끝에”
‘급성 심근경색’ 김수용, 촬영 중 또 “심정지 올 뻔했다”

‘급성 심근경색’ 김수용, 촬영 중 또 “심정지 올 뻔했다”
“남자가 죽어나간다”... 강북 ‘숙취해소제’ 사건이 소환한 20년 전 ‘엄 여인’의 악몽

“남자가 죽어나간다”... 강북 ‘숙취해소제’ 사건이 소환한 20년 전 ‘엄 여인’의 악몽
생각과 달랐나…박위♥ 송지은 “혼자만의 시간 필요하다”

생각과 달랐나…박위♥ 송지은 “혼자만의 시간 필요하다”
“2.5억 투자해 10억?” 그리, 아빠 김구라 말 듣고 샀다가 대박

“2.5억 투자해 10억?” 그리, 아빠 김구라 말 듣고 샀다가 대박
전자발찌 끊고 필로폰 들여온 50대 쌍둥이…징역 6년

전자발찌 끊고 필로폰 들여온 50대 쌍둥이…징역 6년
노홍철, ‘약물 사자’ 논란에 직접 해명 “불편함 드렸다면 당연히 고쳐야”

노홍철, ‘약물 사자’ 논란에 직접 해명 “불편함 드렸다면 당연히 고쳐야”
“돌반지 말고 ‘이것’ 주세요” 임신 6개월 남보라, 남다른 재테크 안목

“돌반지 말고 ‘이것’ 주세요” 임신 6개월 남보라, 남다른 재테크 안목
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  3. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  4. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

    조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  5. 장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

    장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에