기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘늘씬 몸매’ 채정안, 반다나 튜브톱 자태

입력 :2026-02-21 13:17:33
수정 :2026-02-21 13:17:33
채정안 인스타그램
채정안 인스타그램


배우 채정안이 하와이에서 늘씬한 몸매를 뽐냈다.

채정안은 21일 자신의 인스타그램에 영문으로 “겨울 방학”이라고 적은 후 “열심히 굽고 먹고 운동하고”라는 글을 남겼다. 또한 “그런데 하와이 날씨 왜 이렇게 추워요”라고 덧붙이며 여러 장의 사진을 게재했다.

채정안 인스타그램
채정안 인스타그램


사진에서 채정안은 하와이 해변을 배경으로 페이즐리 패턴이 돋보이는 반다나 튜브톱 디자인의 비키니를 입고 늘씬한 몸매를 뽐내고 있는 모습이다. 또한 짧은 핫팬츠로 쭉뻗은 각선미까지 자랑해 이목을 집중시킨다.

채정안 인스타그램
채정안 인스타그램


한편 채정안은 1977년생으로 만 48세다. 유튜브 채널 ‘채정안TV’를 통해 철저한 자기관리를 보여주는 일상으로 대중과 소통하고 있다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
채정안이 하와이 여행 소식을 전한 곳은?
인기기사
우즈-정회린, ‘남매 캐미 기대하세요~’
카리나, ‘순백의 아름다움’
이프아이 “행복 가득한 한 해 되세요”
트로트 女가수, 결혼 1년 만에 파경…안타까운 이혼 사유

트로트 女가수, 결혼 1년 만에 파경…안타까운 이혼 사유
“불륜은 쓰레기라던 남편…안방서 하의 벗고 낯선 女와 영상통화” 충격 사연

“불륜은 쓰레기라던 남편…안방서 하의 벗고 낯선 女와 영상통화” 충격 사연
심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황
“불 안 꺼져요” 외쳤지만 “어쩔 수 없다” 출동 안 한 소방관들...80대 사망

“불 안 꺼져요” 외쳤지만 “어쩔 수 없다” 출동 안 한 소방관들...80대 사망
“수술 후 회복 중” 엄지원, 갑작스러운 사고 소식

“수술 후 회복 중” 엄지원, 갑작스러운 사고 소식
‘금괴 21㎏’ 깜짝 기부…53억 내놓은 男 “꼭 ‘이곳’에 써달라” 무슨 일

‘금괴 21㎏’ 깜짝 기부…53억 내놓은 男 “꼭 ‘이곳’에 써달라” 무슨 일
조보아, 결혼 2년 만에 득남…“축하와 응원 부탁드린다”

조보아, 결혼 2년 만에 득남…“축하와 응원 부탁드린다”
미모에 반응 터진 배우 아내…연예계 진출해라 ‘난리’

미모에 반응 터진 배우 아내…연예계 진출해라 ‘난리’
남보라, 대통령 표창 공개…이유 보니 “다 엄마 덕분”

남보라, 대통령 표창 공개…이유 보니 “다 엄마 덕분”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

    조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  3. 홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

    홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

  4. 풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

    풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

  5. 장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

    장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에