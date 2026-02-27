연예 [포토] 김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’ 입력 :2026-02-27 11:05:31 수정 :2026-02-27 11:05:31 1/ 8 배우 김태리가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 배우 김태리가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 배우 김태리가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 스베타 모르드보스카야가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 영화배우 사라 피전이 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 배우 김태리와 그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 패션쇼에 참석한 한국 연예인은 몇 명인가? 1명 2명 # 김태리 # 카리나 # 프라다 # 패션쇼