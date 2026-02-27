[포토] 김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’

‘조인성과 한솥밥’ 임주환…쿠팡 물류센터 근무 사실이었다

배우 임주환의 쿠팡 물류센터 근무 목격담이 온라인에서 확산된 가운데, 소속사가 사실을 인정했다. 27일 소속사 베이스캠프컴퍼니는 “임주환이 과거 작품 공백기 동안 쿠팡 물류센터에서 근무한 경험이 있다”고 밝혔다. 현재는 차기작을 준비 중이며 물류센터 근무는 하고 있지 않은 상태라는 설명이다. 앞서 26일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 경기도 이천 소재 물류센터에서 임주환을 목격했다는 게시글이 잇따라 올라왔다. 일부 작성자는 “사인을 받았다” “다른 센터에서도 근무했다는 이야기를 들었다”고 전하며 구체적인 상황을 덧…