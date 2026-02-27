기사 검색
[포토] 김태리, '밀라노 녹인 청초한 미소'

입력 :2026-02-27 11:05:31
수정 :2026-02-27 11:05:31
배우 김태리가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼'에 도착해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
배우 김태리가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼'에 도착해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
AP 연합뉴스
배우 김태리가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼'에 도착해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼'에 도착해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼'에 도착해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
AP 연합뉴스
그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼'에 도착해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
스베타 모르드보스카야가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼'에 도착해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
스베타 모르드보스카야가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼'에 도착해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
AP 연합뉴스
영화배우 사라 피전이 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼'에 도착해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 사라 피전이 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼'에 도착해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
AP 연합뉴스




배우 김태리와 그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼'에 도착해 포즈를 취하고 있다.


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를