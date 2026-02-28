기사 검색
김현중, 10년 만에 입 열었다…“주먹 쥐고 파이팅도 못 해”

입력 :2026-02-28 08:15:17
수정 :2026-02-28 08:29:42
유튜브 ‘b급 청문회’ 캡처
유튜브 ‘b급 청문회’ 캡처


그룹 SS501 출신 김현중이 과거 여자친구 폭행 및 혼외자 논란 이후 10여 년 만에 심경을 밝혔다.

그는 27일 유튜브 채널 ‘B급 스튜디오’에 공개된 영상에 출연해 당시 사건을 언급했다.

과거 폭행 사건과 관련한 질문에 김현중은 “밀친 상황도 폭행으로 인정돼 벌금 500만원이 나왔고, 그 정도는 내겠다고 한 것”이라며 “그 일이 이렇게 커질 줄은 몰랐다”고 말했다.

이어 “억울하냐”는 질문에는 “안 억울하다”면서도 “연예인은 무죄가 무죄가 아니라는 걸 깨달았다”고 전했다.

그는 “지금은 다 정리됐다. 무죄를 받기까지도 오래 걸렸고, 그만큼 얻은 것도 잃은 것도 없었다”고 덧붙였다.

함께 출연한 최성민이 “연예인은 한 번 프레임이 씌워지면 ‘폭행 사건 그 사람’이 된다”고 말하자, 김현중은 “그래서 주먹을 쥐고 파이팅 포즈도 못 한다”고 밝혔다.

그는 2015년 당시 교제하던 여자친구 A씨를 폭행해 상해를 입힌 혐의로 벌금 500만원의 약식명령을 받았다.

같은 해 A씨가 김현중의 아이를 임신했다고 주장하면서 혼외자 논란이 불거졌다. 이후 친자 확인 결과 아이는 그의 친자로 확인됐다.

A씨는 임신 과정에서 정신적 피해를 입었다며 16억원의 손해배상 소송을 제기했고, 폭행으로 인한 유산 및 낙태 강요가 있었다고 주장했다. 김현중은 해당 주장이 허위라며 맞소송을 제기했다.

2020년 대법원은 A씨가 주장한 임신 및 유산, 낙태 강요 등의 내용이 허위라고 판단하고 A씨가 김현중에게 1억원을 배상하라고 판결했다.

그는 2022년 첫사랑으로 알려진 동갑내기 여성과 결혼해 자녀를 두고 있다.

온라인뉴스부
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회