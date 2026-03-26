송가인 허벅지 상태 어떻길래 “이런 적 처음”… 몸매 유지 비결 있었다

송가인 인스타그램 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 송가인이 현재 실행 중인 운동 방법은? 실내자전거 헬스장

가수 송가인(39)이 자기관리 비법을 공개했다.송가인은 지난 24일 자신의 인스타그램 스토리에 “비가 오나 눈이 오나 날마다 밤마다 실내자전거 탄 지 3개월째”라며 근황을 전했다.그는 이어 “제법 허벅지 근육량도 늘고 기초대사량도 조금 올랐다. 신기하다”며 “체지방은 빠지고 근육량은 늘고 이런 적 처음이야”라고 스스로 감탄했다.송가인은 이와 함께 실내자전거를 타고 있는 인증샷도 올리며 건강 관리를 꾸준히 이어가고 있음을 팬들에게 공유했다.앞서 송가인은 2022년 다이어트를 통해 44㎏까지 감량했다고 밝혀 ‘뼈말라’ 수식어를 얻기도 했다. 이후 “지금은 아니다”라며 기사를 통해 44㎏ 몸무게가 부각되는 데 대해 부담스러워하기도 했으나, 지난해 6월엔 자신의 유튜브 채널을 통해 “다시 다이어트를 하고 있어서 45㎏이다. 지금이 리즈인 것 같다”고 밝히기도 했다.한편 송가인은 지난달 KBS2 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’의 OST ‘사랑아 사랑아’를 발매하며 활발한 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스부