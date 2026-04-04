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김희애 숏컷…새 예능 앞두고 변신

입력 :2026-04-04 11:13:05
수정 :2026-04-04 11:13:05
김희애. 인스타그램 캡처 뉴시스
김희애. 인스타그램 캡처 뉴시스


배우 김희애가 색다른 매력을 드러냈다.

김희애는 3일 인스타그램에 “분위기 좋은 카페에서 커피 한 잔”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 카페에서 시간을 보내고 있는 김희애의 모습이 담겼다. 숏컷으로 헤어스타일에 변화를 줬다.

김희애. 인스타그램 캡처 뉴시스
김희애. 인스타그램 캡처 뉴시스


김희애는 오는 5월 8일 공개되는 쿠팡플레이 예능 프로그램 ‘봉주르빵집’을 통해 시청자들과 만난다.

‘봉주르빵집’은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 시니어 디저트 카페를 배경으로 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 예능이다.

김희애를 비롯해 차승원, 김선호, 이기택이 출연한다.

뉴시스
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