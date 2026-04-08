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“설계자는 장동민”…새로운 ‘두뇌 서바이벌’ 참가자 모집

입력 :2026-04-08 14:02:33
수정 :2026-04-08 14:02:33
사진=유튜브 ‘넷플릭스 코리아’ 캡처
사진=유튜브 ‘넷플릭스 코리아’ 캡처


예능의 최강자 장동민이 설계하는 새로운 두뇌 서바이벌이 찾아온다.

8일 소속사 티엔엔터테인먼트에 따르면 장동민이 직접 기획 및 설계에 참여하고 ‘피의 게임’ 시리즈로 연출력을 인정받은 현정완 PD가 연출한 넷플릭스 새 두뇌 서바이벌 프로그램이 제작에 돌입했다.

이번 프로젝트에서 장동민은 참가자가 아닌 설계자의 위치에서 게임 전체를 진두지휘한다. 그는 ‘더 지니어스: 블랙가넷’을 시작으로 ‘더 지니어스: 그랜드 파이널’, ‘소사이어티 게임 2’, ‘피의 게임 3’에 이르기까지 4번의 우승을 거머쥔 최강의 서바이벌 전문가다.

승리의 공식을 몸소 체득한 그가 직접 게임의 룰을 만든다는 점은 기존 서바이벌 예능의 판도를 뒤흔들 예정이다.

또 현 PD는 그간 통제 불능의 환경을 조성해 플레이어들의 본능을 이끌어내는 데 탁월한 역량을 보여왔다. 설계자로 나선 장동민과의 시너지를 통해 고도의 심리전과 무자비한 생존 경쟁이 결합한 역대급 스케일의 예능이 탄생할 것으로 주목받고 있다.

사진=유튜브 ‘넷플릭스 코리아’ 캡처
사진=유튜브 ‘넷플릭스 코리아’ 캡처


제작 소식과 함께 8일부터는 본격적인 참가자 모집이 시작됐다.

공개된 모집 영상 속 장동민은 비장한 표정으로 등장해 긴장감을 고조시켰다. ‘살아남거나, 지워지거나’라는 강렬한 카피와 함께 ‘자신 있습니까?’라는 도발적인 메시지가 담겼다.

설계자로 나선 장동민은 “게임의 세계에서 제작진은 절대 알 수 없는 사각지대가 존재한다. 직접 이겨본 자만이 알 수 있는 틈새를 채워보겠다. 모든 경험과 노하우를 쏟아부어 두뇌 서바이벌 애청자들이 즐겁게 시청할 수 있는 작품을 선보이겠다”고 포부를 밝혔다.

연출을 맡은 현정완 PD는 “승부에 모든 걸 걸어본 사람, 지느니 차라리 판을 엎어버리는 사람, 그런 ‘진짜’들이 왔으면 좋겠다”며 “많은 지원과 기대 부탁드린다”고 전했다.

강경민 기자
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