기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“살색 향연에 역대급 수위”...‘솔로지옥5’ 도파민 폭발 예고

입력 :2026-01-06 17:46:32
수정 :2026-01-06 17:46:32
‘솔로지옥 5’
‘솔로지옥 5’


‘솔로지옥5’, 더 ‘핫’ 하게 돌아온다.

넷플릭스는 6일 새 예능 프로그램 ‘솔로지옥5’의 포스터, 예고편을 공개했다.

‘솔로지옥’​은 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴섬, ‘지옥도’에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼 다. 2021년 첫 시즌을 시작으로 글로벌 화제성을 이어오며 데이팅 리얼리티의 ‘절대강자’임을 입증한 ‘솔로지옥’이 더 화끈해진 솔로들과 함께 다섯 번째 시즌으로 돌아온다.

이날 공개된 메인 포스터에는 이번 시즌 출연진 중 7인의 비주얼이 최초 공개되며 이목을 집중시켰다. 매혹적인 솔로들의 비주얼에 더해진 ‘선 넘는 플러팅 전쟁’ 문구는 기대 심리를 단숨에 끌어올린다. 프리지아, 덱스(김진영), 이관희, 이시안 등 매 시즌 화제의 인물이 등장한 만큼, 이번 시즌에 또 어떤 매력적인 솔로들이 시청자들의 연애 세포를 자극할지 이목이 집중되고 있다.

함께 공개된 메인 예고편은 더 대담해진 솔로들의 한층 독해진 플러팅 전쟁을 기대케 한다. 먼저 초밀착 스킨십에 이어진 “난 진짜 사랑에 빠질 것 같아” “어때? 연하의 맛이?” “난, 널 원하는데”라는 감정에 솔직한 솔로들의 거침없는 직진이 그려진다. 특히 ‘솔로지옥’ 5년 차 경력직 MC 이자, ‘연프 마스터’ 홍진경, 이다희, 한해, 규현, 덱스가 입을 모아 “시즌5 미쳤다”라고 감탄을 자아낸 ‘연애고수’ 솔로들의 썸 터지는 현장은 상상 그 이상이다.

‘솔로지옥 5’
‘솔로지옥 5’


무엇보다 이번 시즌 역시 ‘솔로지옥’에서만 볼 수 있는 드라마보다 더 드라마틱한 이야기로 과몰입을 유발한다. “퀸의 남자를 건드려? 넘봐?” “이래라저래라하지 마”라는 격렬한 감정의 충돌부터 농밀하고 애틋한 멜로, 예측 불가한 반전의 설렘까지 더해진다. 여기에 “제가 ‘솔로지옥’을 두 명의 남자와 함께 나갈 수도 있나요?”라는 파격적인 멘트에 한 방 제대로 맞은 5 MC의 녹다운 반응은 더 달콤하고 짜릿해진 천국도, 뜨거운 지옥도를 오가며 시청자들의 마음을 쥐락펴락할 솔로들의 활약을 더욱 기대하게 만든다.

김재원, 김정현, 박수지 PD는 “이번 시즌은 그 어떤 시즌보다 주인공이 많았던 시즌이다”라면서 “한두 명의 스타성 있는 출연자에게 서사가 집중되는 것이 아닌, 멀티캐스팅 영화 ‘​러브 액츄얼리’처럼 다양한 캐릭터들이 각자의 서사를 흥미롭게 보여준 것 같다”라고 차별점을 강조했다.

오는 20일 공개.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
솔로지옥5는 언제 공개 예정인가?
인기기사
드레스업 ‘오마이걸 효정’
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
시상식 참석한 오마이걸 효정
리센느, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상
포즈 취하는 한사라
포즈 취하는 카니
시상식 참석한 카니
포즈 취하는 비비업
시상식 참석한 권진아
장윤주, 톱모델 아우라
미모의 이민정
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st annual Critics Choice Awards
Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다
유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”
“예쁜 미대 교수 아내, 알고 보니 전과 2범…혼인취소 가능할까요?”

“예쁜 미대 교수 아내, 알고 보니 전과 2범…혼인취소 가능할까요?”
가수 진데님, 29세 나이로 사망…유족 “병증 따른 추락사”

가수 진데님, 29세 나이로 사망…유족 “병증 따른 추락사”
이영애, “김건희와 친분에 5000만원 기부” 주장한 유튜버 상대 소송 취하

이영애, “김건희와 친분에 5000만원 기부” 주장한 유튜버 상대 소송 취하
81세 임현식 “농약 흡입 후 정신 잃고 쓰러져…응급실로”

81세 임현식 “농약 흡입 후 정신 잃고 쓰러져…응급실로”
“화질 확실하쥬?” 李대통령, 선물받은 샤오미폰으로 시진핑과 셀카 삼매경

“화질 확실하쥬?” 李대통령, 선물받은 샤오미폰으로 시진핑과 셀카 삼매경
“영원히 기억할 것” 故 안성기에 금관문화훈장…정우성·이정재 직접 조문객 맞아

“영원히 기억할 것” 故 안성기에 금관문화훈장…정우성·이정재 직접 조문객 맞아
“男강사 품에 안겨 활강”…스키장 100만원 ‘공주님 이벤트’ 정체

“男강사 품에 안겨 활강”…스키장 100만원 ‘공주님 이벤트’ 정체
인기 클릭
Weekly Best

  1. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  2. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  3. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  4. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  5. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’
‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각)