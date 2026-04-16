“故최진실 납치될 뻔했는데…뜻밖의 행동에 감동”…뒤늦게 전해진 미담

‘유튜브 하지영’ 채널

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 최진실이 조영구에게만 인터뷰를 해준 이유는 무엇인가요? 쌓은 의리 특별한 친분

배우 고(故) 최진실이 심리적으로 힘든 상황에서도 방송인 조영구를 배려한 미담이 뒤늦게 전해졌다.지난 15일 ‘유튜브 하지영’ 채널에는 ‘한밤의 연예가 섹션 대한민국 최초 3사 리포터 총집합… 이렇게까지 말해도 돼? 연예계 비하인드 전면 공개! 조영구·김태진·하지영·박슬기·김새롬’이라는 제목의 영상이 공개됐다.조영구는 리포터 시절을 떠올리며 “세상을 떠난 연예인들 생각이 많이 난다”며 최진실을 언급했다. 이어 “최진실이 집에 가는 길에 납치당할 뻔했던 사건을 아나?”라고 물어 모두를 놀라게 했다. 최진실은 1998년 40대 괴한에게 납치될 뻔했다.조영구는 “당시 난리가 났는데, 다음 날 김혜자 씨와 영화 ‘마요네즈’ 촬영이 있었다. 기자 40명이 취재한다고 모였는데 나도 가야 했다”고 떠올렸다.이어 “그런데 김혜자씨가 기자들 앞에서 ‘절대 누구든 최진실 인터뷰하지 마라. 가만히 안 있겠다’라고 했다”면서 “그래서 최진실을 향해 몰래 한 번만 인터뷰를 해 달라고 빌었다”고 당시 상황을 설명했다.조영구는 “그랬더니 (최진실씨가) 나보고 오라고 하더라. 아무도 인터뷰를 안 해줬는데 나만 살짝 해줬다”며 “그동안 쌓은 의리가 있어 부탁을 들어준 거였다”며 최진실을 그리워했다.한편 최진실은 2008년 향년 39세로 세상을 떠났다.온라인뉴스부