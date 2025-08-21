기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

입력 :2025-08-21 00:05:36
수정 :2025-08-21 00:05:36
이동욱. JTBC ‘착한 사나이’ 제공
이동욱. JTBC ‘착한 사나이’ 제공


배우 이동욱의 과거 발언이 중국에서 뒤늦게 논란이 되고 있다.

20일 중국 소셜미디어(SNS) 웨이보에는 ‘이동욱, 한국은 월병을 안먹어요’라는 태그가 실시간 토론에 올랐다.

해당 발언과 관련한 웨이보 내 게시물 수는 3만 2000건에 달하고 조회수는 9812만 3000회에 달했다.

중국 네티즌들이 문제 삼은 이동욱의 발언은 지난 추석 때 나왔다.

그는 지난해 9월 팬 플랫폼 버블에서 일부 중국 팬들이 ‘한국에서도 월병을 먹느냐’는 질문을 하자 “중국팬들아 한국은 월병 안 먹는다. 명절을 보내는 법이 다르다”고 답했다.

이어 이동욱은 “월병 얘기 그만해”라고 덧붙였다.

이에 ‘그럼 한국에선 무엇을 먹냐’는 질문에 “우린 송편 먹어요”라고 답했다.

배우 이동욱이 팬 플랫폼에서 팬들과 나눈 대화. 웨이보 캡처
배우 이동욱이 팬 플랫폼에서 팬들과 나눈 대화. 웨이보 캡처


해당 채팅 내용이 캡처돼 확산되며 중국 네티즌들이 날 선 반응을 보이고 있다.

일부 네티즌은 “한국이 중국 문화를 무시한다”, “한국에서도 월병을 먹지 않느냐”고 따졌다.

“한국이 앞으로 월병을 자국 음식으로 우길 것 같다”는 주장이 나오기도 했다.

이러한 중국 반응에 한국인들은 “안 먹는 걸 안 먹는다고 했는데 대체 뭐가 문제냐”, “뭐 눈엔 뭐만 보인다고, 우리 문화 훔치는 건 자신들 아니냐”며 황당하다는 반응이다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
“7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

“7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화
‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”
김호중, 국내 유일 ‘민영교도소’로…입소 자격 까다롭다던데

김호중, 국내 유일 ‘민영교도소’로…입소 자격 까다롭다던데
‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”

‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”
“단 하루 만에 75억” 대박…떼돈 번 속초시 ‘이것’ 때문이었다

“단 하루 만에 75억” 대박…떼돈 번 속초시 ‘이것’ 때문이었다
“날씨가 쾌청” 했더니…신입 반응 “조선족이세요?” 황당

“날씨가 쾌청” 했더니…신입 반응 “조선족이세요?” 황당
“물 2리터 마시면 사망?” ‘유퀴즈’ 교수 “2리터가 중요한 게 아냐” 설명 들어보니

“물 2리터 마시면 사망?” ‘유퀴즈’ 교수 “2리터가 중요한 게 아냐” 설명 들어보니
“사생활 폭로” 쯔양 협박해 2억 뜯어낸 女 2명…1심 판결은?

“사생활 폭로” 쯔양 협박해 2억 뜯어낸 女 2명…1심 판결은?
“머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’

“머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

    김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

  2. “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

    “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

  3. 김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

    김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

  4. 김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

    김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

  5. 김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

    김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로