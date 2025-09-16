기사 검색
아옳이, 전현무 이웃됐다…“66억 삼성동 아이파크 매입”

입력 :2025-09-16 06:50:55
수정 :2025-09-16 06:50:55
아옳이 인스타그램
모델 겸 유튜버 아옳이(본명 김민영·34)가 강남의 고급 아파트를 60억원대에 매입했다.

15일 부동산 등기부등본에 따르면 아옳이는 지난 6월 서울 강남구 삼성동 아이파크 전용 145㎡(55평)를 66억원에 사들였다. 이달 10일 잔금을 치르고 소유권 이전 등기를 마쳤다. 등기부상 채권최고액은 23억 3500만원으로, 실제 대출금은 약 18억 6800만원에 달하는 것으로 추정된다.

아옳이는 전남편 서주원과 살던 분당 빌라를 처분하며 새 보금자리로 옮겼다. 그는 2020년 해당 빌라를 10억 6000만원에 매입했으며, 이혼 후 지분을 정리한 뒤 지난 6월 18억원에 매각했다. 3년 만에 약 7억 4000만원의 시세차익을 올린 셈이다.

2004년 준공된 삼성동 아이파크는 국내 대표 고급 주거지로 꼽힌다. 건폐율이 9%에 불과해 쾌적성이 뛰어나고, 한강 조망과 편리한 교통망으로 연예인과 자산가 수요가 높다. 방송인 전현무, 배우 권상우·손태영 부부 등이 거주하는 곳으로도 잘 알려져 있다.

아옳이는 현재 유튜브 채널 구독자 75만명을 보유한 인플루언서로, 뷰티·패션·라이프스타일 관련 콘텐츠를 제작하며 활동 중이다.

