[포토] 강한나, ‘우아한 자태’

입력 :2025-12-22 15:35:19
수정 :2025-12-22 15:35:19
배우 강한나가 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 '캐셔로' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.22
연합뉴스
배우 강한나가 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘캐셔로’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.22
연합뉴스
배우 강한나가 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 '캐셔로' 제작발표회에 참석하고 있다. 2025.12.22
연합뉴스
배우 강한나가 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘캐셔로’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.22
연합뉴스
배우 김혜준이 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 '캐셔로' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.22
연합뉴스
배우 강한나가 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘캐셔로’ 제작발표회에 참석하고 있다. 2025.12.22
연합뉴스
배우 김향기가 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 '캐셔로' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.22
연합뉴스
배우 김혜준이 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘캐셔로’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.22
연합뉴스
배우 김혜준이 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘캐셔로’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.22 <br>연합뉴스
배우 김혜준이 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘캐셔로’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.22
연합뉴스
배우 김향기가 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘캐셔로’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.22 <br>연합뉴스
배우 김향기가 22일 서울 강남구 웨스틴서울파르나스에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘캐셔로’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.22
연합뉴스




어느 날 초능력이 생겼다. 다만, 조건이 있다. 손에 쥔 돈만큼만 힘이 생긴다는 것.

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘캐셔로’(Cashero)는 제목 그대로 돈(Cash)이 필수 불가결한 영웅(Hero)의 이야기를 다룬다.

주인공 상웅을 연기한 배우 이준호는 22일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 열린 제작발표회에서 “결혼을 앞두고 열심히 저축하던 평범한 공무원이었지만, 갑자기 초능력을 받으면서 딜레마에 빠진 인물”이라며 “생활감 잔뜩 묻은, 공감하기 쉬운 히어로”라고 역할을 소개했다.

상웅의 초능력은 손에 쥔 현금만큼만 힘이 생기는 것으로, 힘을 쓰면 돈도 사라진다.

이처럼 덜컥 생겨버린 조건부 초능력 때문에 돈이 줄줄 새는 상황에 부닥친 주인공의 이른바 ‘짠내’나는 영웅기가 이야기의 중심에 있다.

이창민 감독은 “초능력과 저주의 중간쯤이라고 생각한다”며 “상웅이 성장하면서 저주가 아닌 진정한 초능력을 쓰는 모습을 후반부에 볼 수 있을 것”이라고 귀띔했다.

극 중 다른 초능력자들도 각자 조건과 딜레마를 안고 있다.

변호인(김병철 분)은 술에 취해야만 벽을 통과할 수 있고, 방은미(김향기)는 먹은 음식의 열량만큼 염력이 생긴다.

김향기는 “한창 외모에 관심이 많은 나이인데, 다이어트도 하지 못하고 염력을 써야 하는 상황 때문에 은미의 내면에 화가 가득하다”며 실제 어떤 능력을 갖추고 싶냐는 질문에도 “평범하게 살고 싶다”고 역할에 몰입한 듯한 대답을 내놨다.

이들의 능력을 노리는 악당으로는 조안나(강한나), 조나단(이채민) 남매가 나온다.

이날 제작발표회에서 공개된 예고편에서는 조안나가 상웅을 향해 “너 이제 돈 없지, 거지○○야”라고 일갈하는 장면은 웃음을 자아내기도 했다.

강한나는 “누군가에게 뱉어본 적 없는 말이지만, 맛있게 표현하고 싶었다”며 두 차례 더 같은 대사를 선보였다.

설정만 보면 돈에 연연하는 히어로 이야기 같지만, 실상은 돈보다도 남을 도우려는 마음이 중요하다는 메시지를 담고 있다고 했다.

이준호는 “사실 우리가 돈이 많다고 남을 쉽게 도울 수 있는 것은 아니고 마음이 있어야 누군가를 구할 수 있다”며 “저도 촬영하면서 남을 돕는 것은 진심에서 우러나온 마음이라는 것을 깨달았다”고 덧붙였다.

총 8부작으로, 오는 26일 넷플릭스에서 동시 공개된다.

