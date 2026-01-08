기사 검색
마약 급노화…박유천, ‘은퇴’ 선언 후 5년 만에 한국행

입력 :2026-01-08 10:21:37
수정 :2026-01-08 10:21:37
사진=박유천 인스타그램
사진=박유천 인스타그램


그룹 ‘JYJ’ 출신 박유천이 한국을 찾은 근황을 자신의 SNS를 통해 공개했다.

박유천은 지난 7일 일본어로 ‘5년 만에. 그래도 키즈나(Kizuna)와 함께 있을 수 있어서 좋았다. 사장님, 수석 매니저, 노련한 알바 리더 인(in) 한국’이라는 글과 함께 한국 식당에서 한식을 즐기는 사진을 공개했다.

사진에서 박유천은 한국 식당에서 일본 지인들과 밥을 먹고 있으며, 이전과 달리 수척해지고, 나이가 든 모습이다.

박유천은 2003년 동방신기로 데뷔했다. 2009년 SM엔터테인먼트에 전속계약 효력 부존재 확인 소송을 제기해 탈퇴, 다음 해부터 김재중, 김준수와 함께 그룹 ‘JYJ’로 활동했다. 2016년 성추문 사건에 휘말렸고, 2019년 필로폰 투약 혐의로 기소돼 징역 10월, 집행유예 2년을 선고받았다. 이후 연예계 은퇴 선언 후 1년 만에 번복했고 주로 해외에서 활동 중이다.

박유천은 일본에서 디너쇼를 열고 현지 드라마에 출연하는 등 활발히 활동했다. 지난 2022년 영화 ‘악에 바쳐’를 통해 한국 복귀를 시도했으나, 극장 개봉 역시 무산되며 성공하지 못했다.

또한 2024년 2월 일본 도쿄에서 20주년 기념 디너쇼 ‘리버스’(Re.birth)를 열었다. 지난달 도쿄 MX 드라마 ‘욕심 있는 여자와 사연 있는 남자’에 출연하기도 했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
장윤정, 싱글맘이었다…"이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데"

장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”
정가은, 132억 편취 前남편 고소 "상상도 못한 일 알게 돼"

정가은, 132억 편취 前남편 고소 “상상도 못한 일 알게 돼”
인도서 40대 한국인男, 흉기 찔려 사망…22세 현지인 여자친구 구속

인도서 40대 한국인男, 흉기 찔려 사망…22세 현지인 여자친구 구속
심장병·암 부르는데 매일 '꿀꺽'…"지금 당신 집 부엌에도 5개 숨어있다"

심장병·암 부르는데 매일 ‘꿀꺽’…“지금 당신 집 부엌에도 5개 숨어있다”
"걸어서 고속도로 횡단" 70대女 중국인, 화물차 치여 사망…이유 '미궁'

“걸어서 고속도로 횡단” 70대女 중국인, 화물차 치여 사망…이유 ‘미궁’
외동아들 잃은 60대女, 시험관으로 임신 성공 "아들 환생한 것"…中서 논란

외동아들 잃은 60대女, 시험관으로 임신 성공 “아들 환생한 것”…中서 논란
'이규혁♥' 손담비, "오빠 야동 보냐고 물어봤는데…"

‘이규혁♥’ 손담비, “오빠 야동 보냐고 물어봤는데…”
딸이 만지다 '툭'…명품 키링 끊어졌는데 "90만원 내라네요"

딸이 만지다 ‘툭’…명품 키링 끊어졌는데 “90만원 내라네요”
"브래지어 차자" 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

“브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상
  전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 '반가운 소식'

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  숙행과 '엘베 키스' 유부남 "자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것"

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  '논스톱3' 미녀 여배우 "이혼 두 번하고 출산 경험" 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…'기다리던 소식' 전했다

    신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

  임영웅, 대전 공연 '성심당' 보냉백 줄줄이…또 '역대급 배려' 화제

    임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

할리우드 톱 배우 니콜 키드먼이 '그래미 상' 수상자인 미국 컨트리 스타 키스 어번과의 결혼생활에 마침표를 찍었다.6일(현지시간) AP
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 '크리틱스 초이스 어워즈'