스타요즘

30살 된 제니, 가죽 튜브톱 ‘섹시 생일 파티룩’

입력 :2026-01-21 17:36:00
수정 :2026-01-21 17:36:00
사진=제니 인스타그램 캡처
블랙핑크의 제니가 서른 살 생일 파티 현장을 공개했다.

제니는 21일 자신의 인스타그램에 영문으로 “Thank you for all the birthday wishes(생일 축하해줘서 고맙다)”는 진심 어린 감사 인사와 함께 생일 당일의 분위기를 고스란히 담은 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 제니는 파격적이고 섹시한 파티룩으로 시선을 압도했다. 그는 몸매가 고스란히 드러나는 블랙 가죽 소재의 튜브톱 미니 원피스에 럭셔리한 퍼 코트를 매치해 트렌드 세터다운 아우라를 뿜어냈다.

또 다른 사진에서는 대형 핑크색 풍선에 둘러싸인 채 아이처럼 환하게 웃고 있다. 제니는 지인들에 둘러싸여 화려한 3단 케이크 앞에서 두 손을 모으고 소원을 비는 등 서른 살을 맞은 생일을 만끽했다.

사진=제니 인스타그램 캡처
한편 제니는 오는 29일까지 서울 종로구에 위치한 유스퀘이크에서 첫 단독 사진전인 ‘제니 포토 익스비션 J2NNI5’(JENNIE PHOTO EXHIBITION ‘J2NNI5’)를 개최한다.

이번 사진전은 그가 직접 기록해온 일상의 기록과 예술적 영감을 팬들과 공유하는 자리로, 예매 시작과 동시에 매진 사례를 기록하며 뜨거운 관심을 모았다.

온라인뉴스부
