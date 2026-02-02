기사 검색
남창희, 생방송 중 결혼 발표 “2월 22일 품절됩니다”

입력 :2026-02-02 17:28:54
수정 :2026-02-02 17:28:54
사진=KBS 쿨FM ‘윤정수 남창희의 미스터 라디오’ 캡처
사진=KBS 쿨FM ‘윤정수 남창희의 미스터 라디오’ 캡처


‘조세호의 단짝’ 개그맨 남창희가 품절남 대열에 합류한다.

남창희는 2일 자신이 진행하는 KBS 쿨FM ‘윤정수 남창희의 미스터 라디오’ 생방송 도중 직접 마이크를 잡고 기쁜 소식을 알렸다. 그는 “저 남창희가 품절된다”며 수줍게 운을 뗐다. 이어 “제가 그동안 여러분의 조용한 관심 속에 만나던 그분과 결실을 맺게 됐다”며 “둘이서 하나의 길을 걷기로 약속을 했다”고 고백해 청취자들을 놀라게 했다.

이날 결혼을 발표한 이유에 대해서는 “저희의 (결혼) 약속 날짜가 2월 22일이기 때문”이라고 밝혔다.

그는 “지난 7년이라는 긴 시간 동안 미라클(청취자 애칭)을 만나 성장을 했다”며 지난 시간을 회상했다. 이어 “앞으로 한 가정의 가장이 돼 더 넉넉한 사람으로 성장해 여러분들에게 즐거움을 드리도록 하겠다”는 포부도 함께 전했다.

남창희의 예비 신부는 비연예인으로 알려졌다. 두 사람은 2024년 7월 열애 사실을 공식 인정한 바 있다. 당시 이미 1년째 진지한 만남을 이어오고 있다고 밝힌 두 사람은 공개 열애 약 2년 7개월 만에 서로에 대한 굳건한 신뢰를 바탕으로 부부의 연을 맺게 됐다.

한편 남창희는 최근 라디오 DJ를 비롯해 다양한 방송과 드라마, 유튜브 채널에 출연하고 있다. 절친 조세호와 결성한 그룹 조남지대로 가요계에서도 활동하며 ‘만능 엔터테이너’로서 활약 중이다.

온라인뉴스부
