기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

쯔양 “한 달 수입, 외제차 한 대 충분... 연간 배달비만 4400만원”

입력 :2026-02-16 13:15:42
수정 :2026-02-16 13:17:43
쯔양.<br>MBN 제공
쯔양.
MBN 제공


먹방 유튜버 쯔양이 수입을 공개했다.

15일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘알토란’에는 이상민, 이연복, 차유나, 데니안, 쯔양, 한식 명인 박경례가 출연했다.

이날 쯔양은 “30살이 되면 덜 먹을 줄 알았는데 아직 얼마 안 돼서 그런지 똑같다”며 “키는 161㎝에 몸무게는 44~47㎏ 왔다갔다 한다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

그러면서 “10㎏ 먹을 때도 있지만, 몸무게가 금세 제자리로 돌아온다. 먹다가 몸무게가 내려가고 그런다”고 덧붙였다.

한 달 식비도 공개했다. 쯔양은 “배달앱을 여러 개 쓰는데, 한 앱 기준으로 1년에 4400만원 정도 나왔다”며 “기본적으로 1000만원 이상 넘는다. 먹방 한 끼에 300만원 이상 나오는 경우도 있다”고 했다.

이에 이연복은 “그 동네 단골집은 땡 잡았다”고 말해 웃음을 자아냈다.

수입을 묻는 질문엔 “한 달에 외제차 한 대 정도는 충분히 뽑을 수 있을 정도로 번다”고 말했다.

쯔양은 “처음에는 어머니가 먹방을 반대하셨다. 가족들은 대식가가 아니라서 제가 어렸을 때부터 많이 먹는 걸 걱정하셨다”며 “처음에는 비밀로 하고 시작했다”고 밝혔다.

이어 “구독자가 50만 명이 되었을 때 어머니께서 울면서 전화를 하셨다. 용돈을 좀 드렸더니 바로 설득이 됐다”며 “건강검진을 받고 건강에 문제가 없다는 것을 알고는 응원해주신다”고 전해 웃음을 자아냈다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
쯔양이 먹방 시작 초기 가족의 반응은 어땠나?
인기기사
“사람이야 인형이야” 장원영, 역대급 미모 갱신
‘미소 뿜뿜’ 카리나
비너스의 런웨이
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백
‘故최진실 딸’ 최준희, 결혼한다… “♥11살 연상 회사원과 5년 열애 끝에”

‘故최진실 딸’ 최준희, 결혼한다… “♥11살 연상 회사원과 5년 열애 끝에”
‘급성 심근경색’ 김수용, 촬영 중 또 “심정지 올 뻔했다”

‘급성 심근경색’ 김수용, 촬영 중 또 “심정지 올 뻔했다”
“남자가 죽어나간다”... 강북 ‘숙취해소제’ 사건이 소환한 20년 전 ‘엄 여인’의 악몽

“남자가 죽어나간다”... 강북 ‘숙취해소제’ 사건이 소환한 20년 전 ‘엄 여인’의 악몽
생각과 달랐나…박위♥ 송지은 “혼자만의 시간 필요하다”

생각과 달랐나…박위♥ 송지은 “혼자만의 시간 필요하다”
“2.5억 투자해 10억?” 그리, 아빠 김구라 말 듣고 샀다가 대박

“2.5억 투자해 10억?” 그리, 아빠 김구라 말 듣고 샀다가 대박
노홍철, ‘약물 사자’ 논란에 직접 해명 “불편함 드렸다면 당연히 고쳐야”

노홍철, ‘약물 사자’ 논란에 직접 해명 “불편함 드렸다면 당연히 고쳐야”
“돌반지 말고 ‘이것’ 주세요” 임신 6개월 남보라, 남다른 재테크 안목

“돌반지 말고 ‘이것’ 주세요” 임신 6개월 남보라, 남다른 재테크 안목
전자발찌 끊고 필로폰 들여온 50대 쌍둥이…징역 6년

전자발찌 끊고 필로폰 들여온 50대 쌍둥이…징역 6년
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  3. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  4. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

    조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  5. 장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

    장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에