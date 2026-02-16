기사 검색
“즐기고 싶다”…67세 마돈나, 38세 연하와 침대 사진 공개

입력 :2026-02-16 18:20:26
수정 :2026-02-16 18:20:26
마돈나 인스타그램
마돈나 인스타그램


‘팝의 여왕’ 마돈나가 38세 연하 연인과 함께한 일상을 공개하며 다시 한 번 화제를 모았다.

마돈나는 지난 14일 자신의 SNS에 근황 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 속옷 위에 화려한 퍼 코트를 걸친 채 과감한 포즈를 취하며 강렬한 존재감을 드러냈다. 1958년생으로 올해 67세인 그는 나이를 가늠하기 어려운 에너지와 자신감 넘치는 분위기로 시선을 사로잡았다.

특히 연인 아킴 모리스(29)와의 다정한 모습이 눈길을 끌었다. 두 사람은 침대 위에서 자연스럽게 밀착한 채 편안한 분위기를 연출하며 애정을 드러냈다. 자메이카 출신인 모리스는 정치행정학을 전공한 축구 선수 출신으로, 2024년부터 마돈나와 공개 열애를 이어오고 있다.

마돈나는 그간 여러 연하 남성과의 교제로 꾸준히 화제를 모아왔다. 배우 숀 펜, 감독 가이 리치와의 결혼과 이혼 이후에도 35세 연하 가수 말루마, 41세 연하 모델 앤드류 다넬 등과의 만남이 알려지며 주목받았다. 그는 과거 인터뷰에서 “이제는 무게감 없는 행복을 즐기고 싶다”고 밝히며 솔직한 연애관을 드러낸 바 있다.

한편 마돈나는 ‘Like a Virgin’ ‘Vogue’ 등 수많은 히트곡을 남긴 세계적인 아티스트다. 전 세계 4억 장 이상의 음반 판매고를 기록하며 기네스 세계기록에 등재되는 등 팝 음악사에 독보적인 족적을 남겼다.

온라인뉴스부
‘故최진실 딸’ 최준희, 결혼한다… “♥11살 연상 회사원과 5년 열애 끝에”

홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

사직서 낸 충주맨, 다음날 ‘이곳’서 포착…박정민과 약속 지켰다

학원 친구와 눈싸움하다 사지마비…가해 학생 징역형 집유

‘급성 심근경색’ 김수용, 촬영 중 또 “심정지 올 뻔했다”

생각과 달랐나…박위♥ 송지은 “혼자만의 시간 필요하다”

전자발찌 끊고 필로폰 들여온 50대 쌍둥이…징역 6년

“2.5억 투자해 10억?” 그리, 아빠 김구라 말 듣고 샀다가 대박

노홍철, ‘약물 사자’ 논란에 직접 해명 “불편함 드렸다면 당연히 고쳐야”

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  3. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  4. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  5. 장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

