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김미화, 43세 발달장애 아들 공개…“남편이 불쌍하다” 눈물

입력 :2026-03-20 07:43:55
수정 :2026-03-20 07:43:55
김미화, 발달장애 아들 근황 공개…“부모 떠난 뒤 홀로 설 수 있도록”

MBN ‘특종세상’ 방송 캡처
MBN ‘특종세상’ 방송 캡처


코미디언 김미화가 발달장애 아들과 함께하는 근황을 공개했다.

19일 방송된 MBN ‘특종세상’에서는 재혼 후 가족과 함께 살아가는 김미화의 일상이 소개됐다.

이날 김미화는 발달장애 전문 연주 단체에서 활동 중인 아들 윤진희(43)씨의 생활을 공개했다. 아들이 독립적으로 살아갈 수 있도록 가까운 거리에 거주하며 일상을 이어가고 있다고 설명했다.

김미화는 “부모가 떠난 뒤에도 혼자 살아갈 수 있도록 훈련하고 있다”고 밝혔다.

남편 윤승호씨 역시 “우리가 없는 세상에서도 잘 살아갈 수 있을지 걱정이 크다”며 “직접적인 도움보다는 스스로 해나갈 수 있도록 지켜보고 있다”고 전했다.

김미화는 방송에서 부모로서의 고민도 털어놨다. 그는 “사실은 남편이 불쌍하다. 자식보다 오래 살아야 한다는 부담을 안고 산다”라며 눈물을 보이기도 했다.

온라인뉴스부
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