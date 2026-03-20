기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

하정우, ‘♥차정원’ 언급…“나중에 데려오겠다” 미소

입력 :2026-03-20 09:30:58
수정 :2026-03-20 09:30:58
사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처
사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처


배우 하정우가 연인 차정원을 언급했다.

하정우는 19일 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에 출연해 평소 친분이 두터운 방송인 최화정을 만났다.

이날 최화정이 환한 미소로 “축하해~”라고 인사를 건네자 하정우는 단번에 의도를 파악한 듯 “여자 친구 생긴 걸 축하한다는 말이냐”고 응수하며 유쾌하게 대화를 시작했다.

최화정은 “네가 옛날에도 얘기했지 않냐”며 “그런데 난 그녀인 줄 몰랐다”고 밝혔다. 이어 “내가 팬이다”라며 “옷을 자연스럽게 잘 입는 패셔니스타로 유명하다”고 하정우의 연인인 배우 겸 인플루언서 차정원을 향한 관심을 표명했다.

그는 연인의 이름이 언급될 때마다 입가에 번지는 미소를 숨기지 못했다. 최화정이 “그래서 내가 ‘오늘 괜찮으면 같이 와~’ 했는데”라고 말하자 하정우는 “나중에 데리고 오겠다”고 약속하며 눈길을 끌었다.

사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처
사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처


그러면서 “한번 그 친구를 따로 초대해 달라”고 부탁했고 이에 최화정은 “정말? 따로 와도 되냐”며 “그러면 진짜 우리 할 얘기 많다”고 화답했다.

최근 연예계를 뜨겁게 달궜던 ‘결혼설’에 대한 비화도 공개됐다. 최화정이 “기사가 났는데 그것만 쏙 빼고 얘기하는 것도 그렇지 않냐”며 운을 떼자 하정우는 결혼설이 나게 된 배경을 설명했다. 그는 “아버지가 낚이셨다. 어떤 기자가 연락해서 ‘아드님 이번에 결혼하신다고, 축하드린다’ 한 거다. 그냥 ‘축하 감사합니다’ 했더니, 그게 동의한 건 줄 알고 기사가 났다”고 설명했다.

본의 아니게 아버지를 통해 결혼설이 공식화된 상황에 대해 그는 “첫 기사가 났길래 아버지한테 연락해서 아버지가 그러셨는지 확인만 했다”고 덧붙이며 덤덤한 반응을 보였다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
하정우 결혼설이 나게 된 경위는?
인기기사
‘자체발광’ 아이브 이서
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전
‘케데헌’, 아카데미 2관왕 등극
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
조항조, 왜 돌싱인 척했나…팬 마주치자 ‘줄행랑’

조항조, 왜 돌싱인 척했나…팬 마주치자 ‘줄행랑’
“숨지기 전 과자 외상…애들 먹이고 떠났나” 아빠와 자녀 넷, 숨진 채 발견

“숨지기 전 과자 외상…애들 먹이고 떠났나” 아빠와 자녀 넷, 숨진 채 발견
“캐리어 끌고 태연하게 버스 타”…CCTV에 찍힌 ‘기장 살해’ 50대 도주 모습

“캐리어 끌고 태연하게 버스 타”…CCTV에 찍힌 ‘기장 살해’ 50대 도주 모습
“기사 아니었다”…화물차 바퀴 덮친 고속버스, 승객이 운전대 잡았다

“기사 아니었다”…화물차 바퀴 덮친 고속버스, 승객이 운전대 잡았다
“심 봤다!” 먹었다가 죽을 뻔…인삼 아니라 ‘이것’이라고?

“심 봤다!” 먹었다가 죽을 뻔…인삼 아니라 ‘이것’이라고?
‘불륜남’ 배우, 생활고에 “중식당서 알바” 근황 포착

‘불륜남’ 배우, 생활고에 “중식당서 알바” 근황 포착
“1400만원 주고 쿠팡에서 ‘금’ 샀는데 가짜였습니다” 충격, 무슨 일?

“1400만원 주고 쿠팡에서 ‘금’ 샀는데 가짜였습니다” 충격, 무슨 일?
‘어린이 소변으로 삶은 달걀’ 커피에 둥둥…“천연 강장제” 하루 100잔씩 팔려 ‘中 시끌

‘어린이 소변으로 삶은 달걀’ 커피에 둥둥…“천연 강장제” 하루 100잔씩 팔려 ‘中 시끌
“현직 경찰이었어?” 미성년자 성매수男 정체 ‘경악’…체포 현장

“현직 경찰이었어?” 미성년자 성매수男 정체 ‘경악’…체포 현장
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

    ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

  2. 유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

    유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

  3. ‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

    ‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

  4. 신지, 결혼식 한 달 앞두고…“안 했으면 좋겠다” 고백

    신지, 결혼식 한 달 앞두고…“안 했으면 좋겠다” 고백

  5. “아침밥 안 차려줘서”…16살 연하 아내와 이혼 발표한 배우

    “아침밥 안 차려줘서”…16살 연하 아내와 이혼 발표한 배우
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett