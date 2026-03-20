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박수홍, 딸 재이 품에 안은 ‘특별한 할머니’ 공개

입력 :2026-03-20 10:32:01
수정 :2026-03-20 10:32:01
사진=박수홍 인스타그램 캡처
사진=박수홍 인스타그램 캡처


방송인 박수홍이 배우 선우용여에게 고마움을 전했다.

박수홍은 지난 19일 자신의 인스타그램에 “재이 용돈도 챙겨주시고 밥도 사주시고 선우용여 선생님 감사합니다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 선우용여가 인자한 미소를 지으며 박수홍의 딸 재이를 품에 안고 있는 모습이 담겼다.

그는 글 말미에 “다음에 꼭 제가 식사 대접해 드리고 싶습니다”라며 각별한 마음을 드러냈다.

박수홍은 최근 몇 년간 가족과의 갈등을 겪으며 힘든 시간을 보냈다. 친형 부부와의 법적 분쟁과 더불어 부모와도 사이가 멀어지게 된 사실이 알려지며 안타까움을 샀다. 친형 부부는 약 10년간 박수홍의 출연료 등을 허위 인건비로 가공하거나 법인카드 사적 유용 등의 방식으로 횡령한 혐의로 기소됐다.

대법원은 지난달 박수홍 친형 박 모 씨와 형수 이 모 씨에게 각각 징역 3년 6개월, 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했다.

사진=박수홍 인스타그램 캡처
사진=박수홍 인스타그램 캡처


한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 했고, 이듬해 결혼식을 올리며 정식 부부가 됐다. 이어 2024년 10월 딸 재이를 품에 안으며 늦깎이 아빠가 됐다.

강경민 기자
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