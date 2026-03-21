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60평 청담동 빌라 살던 임수향 “집 반으로 줄여 이사… 요즘 전세가 문제”

입력 :2026-03-21 16:11:39
수정 :2026-03-21 16:12:41
임수향 유튜브
임수향 유튜브


배우 임수향이 한강뷰를 포기하고 집을 줄였다. 그 이유로는 ‘전세 현실’을 언급했다.

임수향은 20일 자신의 유튜브 채널에 영상을 올리고 새롭게 이사한 집을 공개했다.

임수향은 “드디어 이사했다. 많이 정리했다. 집을 반으로 줄였다”며 “미니멀리즘을 해보자는 취지로 이사를 하게 됐다”고 설명했다.

이어 “전세 만기를 채우고 이사를 하게 됐다”며 “요즘 문제야, 이 전세”라고 했다.

임수향은 새 집에 맞춰 가구를 들였다며 “저의 (이전) 가구들은 다 팔았다. 이 집에 맞게 세팅했다”고 설명했다.

그러면서 “집이 조금 작아졌는데, 어두운 톤이 더 좁아 보일 것 같아서 가구들을 최대한 한 톤으로 밝은 계열로 맞췄다”고 소개했다.

그는 옷방을 소개하면서 “여기가 원래 한강뷰가 제일 좋은 방인데, 옷 때문에 다 가려져서 못 본다”고 아쉬워했다.

또 “옷방이 아주 작아졌다”고 덧붙였다.

임수향은 지난해 8월 유튜브 채널을 통해 서울 강남구 청담동에 위치한 60평대 빌라에 살고 있다고 밝힌 바 있다.

뉴시스
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