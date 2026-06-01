[포토] 트리플에스, ‘자체발광 인형 미모’

1 / 9 그룹 트리플에스(tripleS) 곽연지가 1일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 열린 ASSEMBLE26 ‘LOVE & POP’ 파트 1 ‘LOVE’ 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.1

뉴스1 그룹 트리플에스(tripleS) 나경이 1일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 열린 ASSEMBLE26 ‘LOVE & POP’ 파트 1 ‘LOVE’ 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.1

뉴스1 그룹 트리플에스(tripleS) 니엔이 1일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 열린 ASSEMBLE26 ‘LOVE & POP’ 파트 1 ‘LOVE’ 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.1

뉴스1 그룹 트리플에스(tripleS) 정하연이 1일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 열린 ASSEMBLE26 ‘LOVE & POP’ 파트 1 ‘LOVE’ 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.1

뉴스1 그룹 트리플에스(tripleS) 김채연이 1일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 열린 ASSEMBLE26 ‘LOVE & POP’ 파트 1 ‘LOVE’ 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.1

뉴스1 그룹 트리플에스(tripleS) 공유빈이 1일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 열린 ASSEMBLE26 ‘LOVE & POP’ 파트 1 ‘LOVE’ 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.1

뉴스1 그룹 트리플에스(tripleS) 카에데가 1일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 열린 ASSEMBLE26 ‘LOVE & POP’ 파트 1 ‘LOVE’ 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.1

뉴스1 그룹 트리플에스(tripleS) 린이 1일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 열린 ASSEMBLE26 ‘LOVE & POP’ 파트 1 ‘LOVE’ 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.1

뉴스1 그룹 트리플에스(tripleS)가 1일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 열린 ASSEMBLE26 ‘LOVE & POP’ 파트 1 ‘LOVE’ 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘Baby Flower’를 선보이고 있다. 2026.6.1

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이번 트리플에스 신보의 리더는 누가 맡았나? 지연 시온

그룹 트리플에스 지연이 신보에서 리더로 활동하는 소감을 밝혔다.트리플에스는 1일 서울 용산구 블루스퀘어에서 ‘어셈블26 ’러브 앤드 팝‘(LOVE ＆ POP) 파트 1’을 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.팬들의 투표를 통해 이번 활동에 리더로 선정된 지연은 이날 “저희도 작은 ‘s’였던 시절이 다 있었기 때문에 앨범에 더 신경을 쓰고 만들었다”라며 “특히 저는 이번 앨범 리더로 활동하게 되어서 조금 더 애정을 가지고 하게 됐다”고 소감을 밝혔다.이어 시온은 타이틀곡에 대해 “그동안 완전체 활동으로 무게 있고 강렬한 곡들을 보여드렸다면 이번에는 조금 더 밝은 에너지가 느껴지는 곡”이라며 “그만큼 새로운 에너지를 보여드리기 위해 변화를 시도해 봤다”고 소개했다.‘어셈블26 ’러브 앤드 팝‘ 파트 1’은 새로운 완전체 프로젝트의 첫걸음을 알리는 작품으로, 트리플에스는 이번 파트 1을 시작으로 총 3차례의 완전체 앨범을 통해 자신들만의 유니크한 서사를 완성할 계획이다.트리플에스는 24명 완전체 활동을 통해 지금의 현실은 꿈꾸는 것에 대해 냉소적이지만, 여전히 꿈에 관해 이야기한다. 이를 타이틀곡 ‘베이비 플러워’(Baby Flower)로 선명하게 표현할 예정이다.이날 오후 6시 발매.온라인뉴스부