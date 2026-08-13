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[포토] 트와이스 사나, ‘눈부신 미모’

입력 :2026-08-13 16:06:22
수정 :2026-08-13 16:57:36
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트와이스(TWICE) 사나가 13일 오전 서울 성동구 인근에서 열린 ‘조 말론 런던’ 씨 솔트 앤 베르가못 코롱 출시 기념 성수 팝업스토어를 찾아 포즈를 취하고 있다. 2026.8.13<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 사나가 13일 오전 서울 성동구 인근에서 열린 ‘조 말론 런던’ 씨 솔트 앤 베르가못 코롱 출시 기념 성수 팝업스토어를 찾아 포즈를 취하고 있다. 2026.8.13
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트와이스(TWICE) 사나가 13일 오전 서울 성동구 인근에서 열린 ‘조 말론 런던’ 씨 솔트 앤 베르가못 코롱 출시 기념 성수 팝업스토어를 찾아 포즈를 취하고 있다. 2026.8.13<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 사나가 13일 오전 서울 성동구 인근에서 열린 ‘조 말론 런던’ 씨 솔트 앤 베르가못 코롱 출시 기념 성수 팝업스토어를 찾아 포즈를 취하고 있다. 2026.8.13
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트와이스(TWICE) 사나가 13일 오전 서울 성동구 인근에서 열린 ‘조 말론 런던’ 씨 솔트 앤 베르가못 코롱 출시 기념 성수 팝업스토어를 찾아 포즈를 취하고 있다. 2026.8.13<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 사나가 13일 오전 서울 성동구 인근에서 열린 ‘조 말론 런던’ 씨 솔트 앤 베르가못 코롱 출시 기념 성수 팝업스토어를 찾아 포즈를 취하고 있다. 2026.8.13
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트와이스(TWICE) 사나가 13일 오전 서울 성동구 인근에서 열린 ‘조 말론 런던’ 씨 솔트 앤 베르가못 코롱 출시 기념 성수 팝업스토어를 찾아 포즈를 취하고 있다. 2026.8.13
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트와이스(TWICE) 사나가 13일 오전 서울 성동구 인근에서 열린 ‘조 말론 런던’ 씨 솔트 앤 베르가못 코롱 출시 기념 성수 팝업스토어를 찾아 포즈를 취하고 있다. 2026.8.13
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트와이스(TWICE) 사나가 햇살 미모를 뽐냈다.

사나는 13일 오전 서울 성동구 인근에서 열린 ‘조 말론 런던’ 씨 솔트 앤 베르가못 코롱 출시 기념 성수 팝업스토어를 방문했다.

이날 사나는 은은하게 비치는 아이보리 슬리브리스 톱에 와이드 팬츠를 매치한 올화이트 톤온톤 스타일로 등장했다. 여기에 롱 웨이브 헤어를 더해 우아하면서도 청초한 분위기를 완성했다. 특히 따스한 햇살에 더해진 눈부신 미소가 감탄을 자아냈다.

한편 사나는 데뷔 11년 만에 새 영화 ‘냥이’(가제)의 시나리오를 제안받고 출연을 확정했다. 이번 작품은 한국과 일본의 공동 제작 프로젝트로, 국내에서도 ‘로맨스 장인’으로 탄탄한 팬덤을 보유한 일본 대표 톱배우 사토 타케루가 남자 주인공으로 출연해 사나와 로맨스 호흡을 맞출 예정이다.

온라인뉴스부
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