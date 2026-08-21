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차인표 “비행기에서 처음으로 공황장애…죽을 때 이렇겠다고 느껴”

입력 :2026-08-21 16:19:35
수정 :2026-08-21 16:19:35
사진=유튜브 ‘신애라이프’ 캡처
사진=유튜브 ‘신애라이프’ 캡처


배우 차인표가 과거 비행기 기내에서 처음 겪었던 공황장애의 기억을 솔직하게 털어놨다.

유튜브 채널 ‘신애라이프’의 인터뷰 코너 ‘유어라이프’에 출연한 차인표는 아내 신애라와 함께 인생 이야기를 나누며 과거 공황장애를 겪었던 순간을 회상했다.

그는 몇 년 전 다큐멘터리 촬영을 위해 튀르키예 이스탄불로 향하던 비행기 안에서 생애 처음으로 겪은 공황장애의 공포를 고백해 시선을 모았다. 기내에서 대본을 보던 중 “갑자기 물에 빠지는 것처럼 숨이 안 쉬어지면서 물이 차오르는 것 같은 느낌”이 엄습했다고 당시를 떠올렸다.

사진=유튜브 ‘신애라이프’ 캡처
사진=유튜브 ‘신애라이프’ 캡처


이어 “이게 공황이구나 인지했지만 할 수 있는 게 없었다”며 “눈을 빼야지 살아날 것처럼 너무 답답했다. 내 온몸의 기관들이 이 몸, 차인표라는 감옥에서 나와야 살 것 같았다”고 극한의 고통을 호소했다.

그는 “밖으로 나가야 살 것 같았다”며 비행기 밖으로 나갈 수 없다는 절망적인 상황을 깨달았을 때 “지상에 두고 온 통장의 잔고, 우리 집, 사랑하는 아내, 가족들까지도 아무런 도움을 줄 수가 없었다”고 말했다.

그러면서 “아무런 관련이 없어지는 거다. 지금의 나의 상태와 내가 평생 일궈 온 모든 것들이 지금의 나와 상관없었던 거구나라고 느꼈다”며 “사람이 죽을 때 바로 이 감정이 들겠구나”라고 당시에 깨달았던 바를 전했다.

사진=유튜브 ‘신애라이프’ 캡처
사진=유튜브 ‘신애라이프’ 캡처


더불어 30분간 지속되던 증상은 다행히 가라앉았지만 이후 혼자서 비행기를 타는 것이 어려워졌다고 전했다. 그는 현재 “장거리도 아내랑 같이 가면 아내가 저의 안정제 역할을 한다”라며 곁을 지켜주는 아내 신애라의 도움 속에 조금씩 증상을 극복해 나가고 있다고 덧붙였다.

한편 차인표와 신애라 부부는 지난 1995년에 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

강경민 기자
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