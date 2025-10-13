기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

유재석, ‘활동 중단’ 지예은 언급…“번아웃 NO, 치료 중”

입력 :2025-10-13 08:48:55
수정 :2025-10-13 08:48:55
배우 지예은. SBS ‘런닝맨’ 캡처
배우 지예은. SBS ‘런닝맨’ 캡처


유재석이 지예은과 관련된 추측에 대해 해명하면서 근황을 전했다.

지난 12일 방송된 SBS ‘런닝맨’에는 건강상의 이유로 활동을 중단한 지예은이 녹화에 불참했다.

앞서 지예은은 건강에 이상을 느껴 병원을 찾은 후 휴식이 필요하다는 의료진의 권고에 따라 약 3주 이상 휴식기를 가진다고 했다.

유재석은 이날 방송에서 “혹시나 오해하실까 봐 말하자면 예전에 예은이가 번아웃에 관해 얘기한 적 있다”며 “마치 지금 쉬는 이유가 번아웃과 관련 있는 줄 아시는데 전혀 아니다”고 해명했다.

이에 하하는 지예은에 대해 “눈에 불을 켜고 (방송)하는 애다”라고 했다.

SBS ‘런닝맨’ 방송 화면 캡처
SBS ‘런닝맨’ 방송 화면 캡처


유재석은 “예은이는 잠깐 치료 중이다”라며 “건강검진 결과에서 치료를 해야 하기에 쉬는 것”이라고 설명했다.

이어 “치료가 끝나면 바로 건강한 몸으로 복귀할 거다”라며 “전화 통화했는데 지금 많이 괜찮아졌다고 한다”라고 전했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
블핑 제니, 파격 란제리룩 화보
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들
하트 만드는 최우식-정소민
‘중2 때 첫출산’ 오남매맘…“남편 2명 도망갔다”

‘중2 때 첫출산’ 오남매맘…“남편 2명 도망갔다”
곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모

곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모
“혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여

“혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여
밤마다 공원에 나타나는 ‘경찰 귀신’…외신도 놀란 이유

밤마다 공원에 나타나는 ‘경찰 귀신’…외신도 놀란 이유
‘건강 이상설’ 전원주, 알고 보니 ‘연회비 700만원’ 헬스장 회원…“쓸 땐 쓴다”

‘건강 이상설’ 전원주, 알고 보니 ‘연회비 700만원’ 헬스장 회원…“쓸 땐 쓴다”
이혼했는데 동거·여행이라니…윤민수, ‘위장이혼설’ 입장

이혼했는데 동거·여행이라니…윤민수, ‘위장이혼설’ 입장
“연봉 3억은 돼야”…연봉 1억은 먹고 살기 힘들다는 ‘이 도시’ 어쩌다

“연봉 3억은 돼야”…연봉 1억은 먹고 살기 힘들다는 ‘이 도시’ 어쩌다
“직장 스트레스는 크로스핏으로”…1시간에 턱걸이 733개 한 女 정체

“직장 스트레스는 크로스핏으로”…1시간에 턱걸이 733개 한 女 정체
배우 최현욱, 어린이 시타자에 ‘위협 강속구’ 논란…피해 아동 母, 심경 전했다

배우 최현욱, 어린이 시타자에 ‘위협 강속구’ 논란…피해 아동 母, 심경 전했다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

    “곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

  2. 유재석 “미인”…조세호 이어 남창희도 내년 결혼 ‘약속’

    유재석 “미인”…조세호 이어 남창희도 내년 결혼 ‘약속’

  3. ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

    ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

  4. 김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은

    김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은

  5. 일 없어 韓 떠난 이국주…日 가더니 쏟아진 섭외 ‘대박’

    일 없어 韓 떠난 이국주…日 가더니 쏟아진 섭외 ‘대박’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브