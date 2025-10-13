유재석, ‘활동 중단’ 지예은 언급…“번아웃 NO, 치료 중”

배우 지예은. SBS ‘런닝맨’ 캡처

SBS ‘런닝맨’ 방송 화면 캡처

유재석이 지예은과 관련된 추측에 대해 해명하면서 근황을 전했다.지난 12일 방송된 SBS ‘런닝맨’에는 건강상의 이유로 활동을 중단한 지예은이 녹화에 불참했다.앞서 지예은은 건강에 이상을 느껴 병원을 찾은 후 휴식이 필요하다는 의료진의 권고에 따라 약 3주 이상 휴식기를 가진다고 했다.유재석은 이날 방송에서 “혹시나 오해하실까 봐 말하자면 예전에 예은이가 번아웃에 관해 얘기한 적 있다”며 “마치 지금 쉬는 이유가 번아웃과 관련 있는 줄 아시는데 전혀 아니다”고 해명했다.이에 하하는 지예은에 대해 “눈에 불을 켜고 (방송)하는 애다”라고 했다.유재석은 “예은이는 잠깐 치료 중이다”라며 “건강검진 결과에서 치료를 해야 하기에 쉬는 것”이라고 설명했다.이어 “치료가 끝나면 바로 건강한 몸으로 복귀할 거다”라며 “전화 통화했는데 지금 많이 괜찮아졌다고 한다”라고 전했다.뉴스24