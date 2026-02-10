[포토] 티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태

잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

‘배구 여제’ 김연경이 과거 자신의 이름을 건 스포츠 아카데미를 운영했으나 실패한 사실을 털어놨다. 9일 유튜브 채널 ‘식빵언니 김연경’에는 전 쇼트트랙 선수 박승희, 컬링 선수 김은정이 출연해 근황에 대한 대화를 나눴다. 이날 박승희는 “은퇴하고 결혼해서 아이도 낳고 사업도 하고 있고 해설도 하고 워킹맘으로 살고 있다”며 “아이를 낳고 키즈 브랜드를 론칭했다. 아이들 옷이나 아이 관련한 것들을 만들고 있다. 재밌게 잘하고 있다”라고 자신을 소개했다. 김은정은 “강릉시청에서 계속 컬링을 하고 있다. 현역 선수로 활동 중”이라며 “…