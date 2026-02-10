기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

[포토] 티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태

입력 :2026-02-10 16:19:39
수정 :2026-02-10 16:19:39
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 4
효민 SNS
효민 SNS
효민 SNS
효민 SNS
효민 SNS
효민 SNS
효민 SNS
효민 SNS




그룹 티아라 출신 효민이 호주 시드니에서 여유로운 일상을 보내는 근황을 공개했다.

효민은 지난달 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 효민은 호주 시드니의 한 호텔 야외 수영장에서 휴식을 즐기고 있는 모습이다.

사진 속 효민은 브라운 컬러의 페이즐리 패턴 비키니를 입고 군살 없는 몸매와 매끈한 각선미를 드러냈다. 여기에 선글라스와 캡모자를 매치해 세련되면서도 힙한 분위기의 리조트 룩을 연출했다. 푸른 하늘과 이국적인 호텔 수영장의 배경이 어우러져 화보 같은 분위기를 자아냈다.

효민은 지난해 4월 금융업 종사자와 결혼 소식을 알리며 화제를 모은 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
효민이 근황을 공개한 장소는?
인기기사
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?

“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?
권혁수 맞아? 12kg 감량 후 등장…“방귀 냄새도 안 난다”

권혁수 맞아? 12kg 감량 후 등장…“방귀 냄새도 안 난다”
‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다

‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다
잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다
대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”

대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”
“안전한 중고가 낫죠” 전남친 후기 남기는 여성들…신상까지 다 털었다

“안전한 중고가 낫죠” 전남친 후기 남기는 여성들…신상까지 다 털었다
2026년 2월 10일

2026년 2월 10일
“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치

“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치
2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다

2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  5. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈