[포토] 리사, ‘숨막히는’ 파격 시스루 선보여

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 지난 18일 전신이 드러나는 과감한 시스루 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.이날 리사는 자신의 인스타그램 계정을 통해 패션 브랜드와 함께한 여러 장의 화보 사진을 공개했다.공개된 사진 속 리사는 몸매 라인이 고스란히 드러나는 블랙과 화이트 컬러의 시스루 드레스를 입고 독보적인 아우라를 발산했다. 특히 전신을 비추는 컷뿐만 아니라 엉덩이 라인이나 골반 부분의 언더웨어가 그대로 노출되는 디테일한 사진까지 과감하게 공유하며 파격적인 행보를 보였다.해당 사진은 리사가 한 패션 브랜드와의 협업으로 촬영한 화보를 담고 있다.특히 리사가 직접 디자인한 의상들은 몸매 라인을 그대로 드러내고 있다. 특히 전신이 드러나는 블랙 시스루 드레스는 언더웨어가 그대로 노출되는가 하면, 엉덩이 라인도 고스란히 드러내고 있어 팬들을 더욱 놀라게 했다.이에 네티즌들은 “엄청나다”, “사랑스럽다”, “역시 패션의 아이콘” 등의 반응을 보이고 있다.온라인뉴스부