신봉선 “노브라·노팬티입니다”…양상국과 파격 데이트

입력 :2026-02-22 06:41:00
수정 :2026-02-22 06:41:00
유튜브 채널 ‘ㄴ신봉선ㄱ’
코미디언 신봉선이 양상국과의 파격적인 데이트를 즐겼다.

20일 유튜브 채널 ‘ㄴ신봉선ㄱ’ 영상에서 신봉선은 “여러분, 건강하게 잘 살기 위해 건강검진을 받으러 왔다. 또 하필 만나 뵙고 싶은 남자분이 있으셔서 2026년 첫 데이트 상대를 만나러 왔다”고 했다.

이어 병원 가운을 입고 기다리고 있는 양상국이 등장했다. 양상국은 “근데 너무 첫 데이트를 이렇게 하는 게”라며 당황한 모습을 보였다.

이에 신봉선은 “저는 심지어 오늘 노브라예요. 병원에서 다 벗으라고 해서요. 혹시 노팬티세요?”라고 물었다.

그러자 양상국은 “그런 얘기를 왜 첫 데이트에서 하세요. 저는 그래도 팬티는 입었습니다”라며 당황하자 신봉선은 “저는 노브라, 노팬티입니다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 양상국은 “첫 데이트에 너무 적극적이시네. 첫 데이트에 노브라로 오시니까”라며 받아쳤고, 신봉선은 “사실 남자 양상국, 여자 신봉선으로는 처음 뵙는 거다”라고 했다.

양상국은 “봉선님이 연락해 와서 데이트하자고 하길래 테니스 데이트 같은 걸 생각했었다”고 했다. 그러자 신봉선은 “그 그림은 이상준씨랑 예전에 방송에서 했었다”고 답했다.

유튜브 채널 ‘ㄴ신봉선ㄱ’
온라인뉴스부
