기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘단종’ 연기한 배우 “만나는 사람 있다” 열애 고백

입력 :2026-03-08 16:43:51
수정 :2026-03-08 18:37:54
조선 6대 임금 단종 어진. 영월군 제공
조선 6대 임금 단종 어진. 영월군 제공


‘왕 전문 배우’ 이민우(50)가 교제 중인 사람이 있다고 말한다.

이민우는 9일 SBS ‘미운 우리 새끼’에 고주원·김승수와 함께 출연해 연애 관련 얘기를 나눈다.

세 사람은 한 번도 결혼한 적 없음에도 불구하고 ‘돌싱이다’, ‘몰래 결혼했다’ 등 각종 근거 없는 루머에 시달렸던 때를 떠올리며 억울함을 호소한다.

김승수는 최근 전 골프선수 박세리와 교제 중이라는 소문에 휩싸이기도 했다.

이들은 여자친구에게 밸런타인데이 선물을 받은 기억이 잘 나지 않는다고 말하며 한숨을 쉬기도 한다.

김승수는 마지막으로 연애한 게 16년 전이라고 털어놓는다. 고주원 역시 여자친구가 생기기 어려운 연애관을 고백한다.

이 가운데 이민우가 “사실 지금 사람이 있다”고 폭탄 고백을 해 김승수와 고주원은 물론 출연진을 모두 놀라게 한다.

이 모습을 지켜보던 김승수 어머니는 “우리 아들은 어떡하냐”고 말한다.

한편 이민우는 1981년 MBC ‘조선왕조 오백년-뿌리깊은 나무’에서 단종 아역으로 첫 연기를 시작했다. 당시 나이 5살에 불과했다. 이후 KBS2 ‘한명회; 에서 연산군 등 왕 역할을 많이 맡은 것으로 유명하다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 배우 이민우
SBS ‘미운 우리 새끼’ 배우 이민우


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이민우가 ‘미운 우리 새끼’에서 한 폭탄 고백의 내용은?
인기기사
‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’
‘봄날의 상큼’ 원희
‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션
원희, 봄날의 상큼 소녀
원희, 예쁨 콕
원희, 윙크와 하트를 동시에
이로하, 예쁨
이로하, 꽃 하트
이로하, 샤랄라
원희·이로하, 샤이닝 소녀들
“관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

“관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일
‘11살 연하♥’ 하정우 “열애 인정한 이유는…” 충격 고백

‘11살 연하♥’ 하정우 “열애 인정한 이유는…” 충격 고백
“왜 이렇게 가볍지?”…여자친구 금 팔찌, 몰래 은으로 바꿔치기한 20대男 ‘들통’

“왜 이렇게 가볍지?”…여자친구 금 팔찌, 몰래 은으로 바꿔치기한 20대男 ‘들통’
미성년자 성추행에 10살 소녀들 살해한 男…교도소서 살해당했다

미성년자 성추행에 10살 소녀들 살해한 男…교도소서 살해당했다
“괜히 짜증 나고 무기력” 10분짜리 ‘이것’ 해봤더니…우울증에 통했다

“괜히 짜증 나고 무기력” 10분짜리 ‘이것’ 해봤더니…우울증에 통했다
“2만원 영수증 덕분에 2000만원 당첨”…정부 이벤트에 난리 난 中

“2만원 영수증 덕분에 2000만원 당첨”…정부 이벤트에 난리 난 中
“동생 미술 시키려고”… 오현경, 미스코리아 나간 사연

“동생 미술 시키려고”… 오현경, 미스코리아 나간 사연
“10년 동안 행복했다”… 이주승, 반려견 코코와 마지막 인사

“10년 동안 행복했다”… 이주승, 반려견 코코와 마지막 인사
인기 클릭
Weekly Best

  1. “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

    “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

  2. 사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

    사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

  3. “가랑이 사이 샅샅이 뒤져” 유명 여배우, 충격적인 日입국 상황

    “가랑이 사이 샅샅이 뒤져” 유명 여배우, 충격적인 日입국 상황

  4. “빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

    “빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

  5. “반쪽 됐네” 오은영, 완전히 달라진 얼굴…소유진도 ‘깜짝’

    “반쪽 됐네” 오은영, 완전히 달라진 얼굴…소유진도 ‘깜짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’

‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’

할리우드 톱스타 산드라 블록이 환갑의 나이가 믿기지 않는 독보적인 동안 미모를 과시했다.최근 블록은 자신의 SNS를 통해 “어떤 사진을
‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

영화배우, 영화감독 등 할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의