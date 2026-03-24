기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

허경환, 유재석에 ‘외출 금지령’ 당했다…“나가지 마”

입력 :2026-03-24 10:49:54
수정 :2026-03-24 10:49:54
유튜브 채널 ‘궁금하면 허경환’
유튜브 채널 ‘궁금하면 허경환’


코미디언 허경환이 유재석의 ‘철통 관리’를 털어놨다.

23일 유튜브 채널 ‘궁금하면 허경환’에는 댓글을 읽으며 팬들과 소통하는 허경환의 모습이 공개됐다.

영상에서 허경환은 ‘놀면 뭐하니?’ 고정 이후 달라진 근황과 함께 유재석과의 에피소드를 전했다.

허경환은 “전화가 오긴 오는데, 맨날 내가 나가서 쓸데없는 짓 할까 봐 ‘경환아 어디야’라고 하신다”고 말했다. 이어 “헬스장 간다고 하면 ‘어딘데, 나가지 마. 아파트 안에만 있어’라고 한다”며 웃음을 자아냈다.

특히 허경환은 “CCTV를 달아놓은 것 같다. 나가려고 하면 딱 전화가 온다”고 말해 눈길을 끌었다.

허경환은 팬들의 응원에도 감사함을 전했다. “댓글을 보면서 울컥했다. 좋은 글이 많다”며 “구독자분들이 다 가족 같다”고 말했다. 이어 “응원해주신 만큼 더 좋은 콘텐츠를 만들겠다”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
허경환이 공개한 유재석의 관리 방식은?
인기기사
‘자체발광’ 아이브 이서
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전
‘케데헌’, 아카데미 2관왕 등극
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”

이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”
박명수, BTS 광화문 공연 일침…“비교하는 게 창피”

박명수, BTS 광화문 공연 일침…“비교하는 게 창피”
“14살 소녀가 쌍둥이 임신” 발칵…범인은 30대 커플이었다

“14살 소녀가 쌍둥이 임신” 발칵…범인은 30대 커플이었다
“유부남인데 여자랑 노래방…” 야노시호, 단호하게 입장 밝혔다

“유부남인데 여자랑 노래방…” 야노시호, 단호하게 입장 밝혔다
“남편 ‘이 발언’ 때문에”…혼인신고 3분 만에 이혼한 커플 ‘갑론을박’

“남편 ‘이 발언’ 때문에”…혼인신고 3분 만에 이혼한 커플 ‘갑론을박’
트럼프 “이란과 대화, 발전소 폭격 보류”…이란 “대화 없었다”

트럼프 “이란과 대화, 발전소 폭격 보류”…이란 “대화 없었다”
또 일본인 덮쳤다…홍대서 음주운전 SUV, 인도 돌진 “행인 4명 부상”

또 일본인 덮쳤다…홍대서 음주운전 SUV, 인도 돌진 “행인 4명 부상”
‘왕사남’ 60억 성과급 잭팟?…장항준 “러닝 개런티 없다” 한숨

‘왕사남’ 60억 성과급 잭팟?…장항준 “러닝 개런티 없다” 한숨
기안84, 결혼식장서 ‘BTS 진’과 옆자리 친분…“나 뭐 좀 되는 거 같더라”

기안84, 결혼식장서 ‘BTS 진’과 옆자리 친분…“나 뭐 좀 되는 거 같더라”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

    “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

  2. ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

    ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

  3. 유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

    유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

  4. “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

    “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

  5. 신지, 결혼식 한 달 앞두고…“안 했으면 좋겠다” 고백

    신지, 결혼식 한 달 앞두고…“안 했으면 좋겠다” 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett