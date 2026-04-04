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‘47세 수영복 맵시’ 박지윤, 볼륨 몸매 과시

입력 :2026-04-04 13:25:19
수정 :2026-04-04 13:25:19
박지윤
박지윤


방송인 박지윤이 베트남에서 힐링 휴가를 보내는 모습을 공개했다.

박지윤은 4일 자신의 인스타그램에 베트남 푸꾸옥에서 여유로운 일상을 보내는 모습을 영상으로 공개했다.



박지윤은 수영복을 입은 채 워터파크에서 행복한 순간을 보내는 모습이다. 47세의 나이에도 볼륨감 있는 탄탄한 몸매가 시선을 사로잡는다.

박지윤은 “모자 쓰고 놀러 갔던 푸꾸옥, 정말 너무 좋아서 짧은 순간이지만 천국같이 느껴졌던 시간이 멈춰있던 파라다이스”라고 덧붙였다.

박지윤
박지윤


한편 박지윤은 현재 인플루언서로 활동 중이며, 지난해 9월 공개된 넷플릭스 예능 ‘크라임씬 제로’에 출연했다. 현재는 아이들과 함께 제주에서 지내고 있으며 서울을 오가며 활동 중이다.

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박지윤이 베트남 휴가를 보낸 장소는?
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