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산부인과 전문의, 홍진경에 “완벽한 출산 체형”

입력 :2026-04-16 10:04:44
수정 :2026-04-16 10:04:44
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


방송인 홍진경이 과거 딸을 출산할 당시 겪었던 특별한 ‘무통 순산’ 비결을 공개한다.

16일 방송되는 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에는 산부인과 전문의 김지연과 추성일이 출연해 임신과 출산에 관한 의학적 정보를 전한다.

이날 방송에서 홍진경은 자연분만 당시 고통 없이 아이를 낳았던 경험담을 전한다. 사전에 홍진경의 체형을 유심히 살펴본 김지연 전문의는 “확률적으로 키 크고 날씬한 분이 애를 잘 낳는다”고 언급해 눈길을 끌었다.

이에 홍진경은 “정말 애를 빨리 낳았다”고 말하며 본인만의 전략적인 출산 방식을 공개했다. 그는 “무통 주사 맞고 약발이 있을 때 낳으려고 수축 그래프를 보면서 수치가 치솟을 때 스스로 힘을 줬다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 모니터를 직접 분석하며 주도적으로 분만에 참여했다는 설명이다.

홍진경은 당시 상황을 회상하며 “분만실에서 거의 내가 의사였다”고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

함께 출연한 추성일 전문의와 김지연 전문의는 임신을 희망하는 부부들을 위한 실질적인 조언도 아끼지 않았다. 이날 방송에서는 산부인과 전문의들이 새신랑인 김종국에게 2세 만드는 비법을 전할 예정이다.

홍진경의 출산 스토리와 전문가들의 임신과 출산 조언은 16일 오후 8시 30분 방송되는 ‘옥탑방의 문제아들’에서 확인할 수 있다.

강경민 기자
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