인교진, 도박 중독 친구에 집 털렸다…“돈이랑 차까지 싹 훔쳐가”

tvN STORY ‘이호선 상담소’

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 인교진의 친구는 어떤 이유로 돈을 요구했나? 도박 중독 사업 실패

배우 인교진이 도박 중독 친구로 인해 겪은 충격적인 피해를 털어놨다.지난달 31일 방송된 tvN STORY ‘이호선 상담소’에서는 도박 중독과 관련된 사연이 공개된 가운데, 인교진이 자신의 경험담을 전했다.이날 인교진은 “잘 지냈던 친구였는데 어느 순간 연락이 끊겼다가, 성인이 되고 갑자기 연락이 왔다”며 “알고 보니 돈 문제였고, 도박 중독 상태였다”고 입을 열었다.불쌍한 마음에 밥을 사주려 했다는 그는 “어느 날 강원도 지역 번호로 전화가 와 ‘도박하다가 잘못됐다’고 하더라”고 당시를 떠올렸다. 이어 “밥을 못 먹었다고 해서 20만원을 줬고, 갈 데가 없다길래 집에 재워줬다”고 설명했다.하지만 예상치 못한 일이 벌어졌다. 인교진은 “그날 밤 집에 있는 돈을 싹 가져갔다”며 “문제는 내 차까지 없어졌다”고 밝혀 충격을 안겼다. 이어 “경찰에 신고했더니 차가 강원도 가는 길에 있었고, 기름이 떨어져서 걸어서 도망간 상태였다”고 전했다.인교진은 “이후에도 계속 연락이 왔다”며 “결혼을 했는데 딸이 신부전증이라며 병원비를 부탁하길래 직접 병원으로 돈을 보냈다”고 밝혔다. 그러나 “병원에서 ‘왜 돈을 보냈냐’고 연락이 왔다. 거짓말이었다”고 덧붙여 또 한 번 충격을 더했다.그는 “그렇게 15년 동안 계속 연락이 왔다”며 “그래서 나는 도박이라는 단어만 들어도 치를 떤다”고 털어놨다.온라인뉴스부