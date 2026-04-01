기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

인교진, 도박 중독 친구에 집 털렸다…“돈이랑 차까지 싹 훔쳐가”

입력 :2026-04-01 10:24:06
수정 :2026-04-01 10:24:06
tvN STORY ‘이호선 상담소’
tvN STORY ‘이호선 상담소’


배우 인교진이 도박 중독 친구로 인해 겪은 충격적인 피해를 털어놨다.

지난달 31일 방송된 tvN STORY ‘이호선 상담소’에서는 도박 중독과 관련된 사연이 공개된 가운데, 인교진이 자신의 경험담을 전했다.

이날 인교진은 “잘 지냈던 친구였는데 어느 순간 연락이 끊겼다가, 성인이 되고 갑자기 연락이 왔다”며 “알고 보니 돈 문제였고, 도박 중독 상태였다”고 입을 열었다.

불쌍한 마음에 밥을 사주려 했다는 그는 “어느 날 강원도 지역 번호로 전화가 와 ‘도박하다가 잘못됐다’고 하더라”고 당시를 떠올렸다. 이어 “밥을 못 먹었다고 해서 20만원을 줬고, 갈 데가 없다길래 집에 재워줬다”고 설명했다.

하지만 예상치 못한 일이 벌어졌다. 인교진은 “그날 밤 집에 있는 돈을 싹 가져갔다”며 “문제는 내 차까지 없어졌다”고 밝혀 충격을 안겼다. 이어 “경찰에 신고했더니 차가 강원도 가는 길에 있었고, 기름이 떨어져서 걸어서 도망간 상태였다”고 전했다.

인교진은 “이후에도 계속 연락이 왔다”며 “결혼을 했는데 딸이 신부전증이라며 병원비를 부탁하길래 직접 병원으로 돈을 보냈다”고 밝혔다. 그러나 “병원에서 ‘왜 돈을 보냈냐’고 연락이 왔다. 거짓말이었다”고 덧붙여 또 한 번 충격을 더했다.

그는 “그렇게 15년 동안 계속 연락이 왔다”며 “그래서 나는 도박이라는 단어만 들어도 치를 떤다”고 털어놨다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
인교진의 친구는 어떤 이유로 돈을 요구했나?
인기기사
화려한 레드카펫 스타들
블랙핑크 리사, 비키니 입고 물구나무 ‘시선 강탈’
제니, 비키니 화보 공개… 넘사벽 슬랜더 몸매
“3살 된 늦둥이가 ‘아빠’ 부른다”…79세 김용건 일상 공개

“3살 된 늦둥이가 ‘아빠’ 부른다”…79세 김용건 일상 공개
“17세 연상 남친, 알고보니 돌싱에 유자녀” 하지만 못 헤어진다는 여성 왜?

“17세 연상 남친, 알고보니 돌싱에 유자녀” 하지만 못 헤어진다는 여성 왜?
JYP 연습생 성교육까지…“중요한 건 빼더라” 전소미, 충격 폭로

JYP 연습생 성교육까지…“중요한 건 빼더라” 전소미, 충격 폭로
“옷 갈아입는데 벽 틈새로 사람 눈이…” 女투숙객 폭로에 유명 휴양지 ‘발칵’

“옷 갈아입는데 벽 틈새로 사람 눈이…” 女투숙객 폭로에 유명 휴양지 ‘발칵’
백지연 “콜레스테롤 수치 ‘껑충’ 충격…바로 ‘이것’ 끊었다”

백지연 “콜레스테롤 수치 ‘껑충’ 충격…바로 ‘이것’ 끊었다”
‘42세’ 류이서 “난자 채취했다”… “♥전진 죽으면 두려워서” 임신 준비 이유 고백

‘42세’ 류이서 “난자 채취했다”… “♥전진 죽으면 두려워서” 임신 준비 이유 고백
유명 男코미디언, 희귀암으로 1년 투병 끝 사망…42세

유명 男코미디언, 희귀암으로 1년 투병 끝 사망…42세
“머리 감을 때 ○○ 끊었다간 탈모 생겨”…SNS ‘노푸’ 열풍에 전문가 경고

“머리 감을 때 ○○ 끊었다간 탈모 생겨”…SNS ‘노푸’ 열풍에 전문가 경고
시댁에 매달 30만원 ‘몰래’ 보낸 남편…“친정은 네 월급으로”

시댁에 매달 30만원 ‘몰래’ 보낸 남편…“친정은 네 월급으로”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 설현 수영복 사진 속 ‘두 개의 오른발’ 포착…“남자 발?” 누구길래

    설현 수영복 사진 속 ‘두 개의 오른발’ 포착…“남자 발?” 누구길래

  2. 박세리, 사실혼 의혹에 “집에 숨겨둔 남자 있다” 깜짝

    박세리, 사실혼 의혹에 “집에 숨겨둔 남자 있다” 깜짝

  3. 자식에게 물려준다더니…‘82세’ 선우용여 “당근에서 1만원에 판다” 충격

    자식에게 물려준다더니…‘82세’ 선우용여 “당근에서 1만원에 판다” 충격

  4. 심현섭, ‘11세 연하’ 아내와 수도요금 갈등…“호수에서 씻어”

    심현섭, ‘11세 연하’ 아내와 수도요금 갈등…“호수에서 씻어”

  5. “3살 된 늦둥이가 ‘아빠’ 부른다”…79세 김용건 일상 공개

    “3살 된 늦둥이가 ‘아빠’ 부른다”…79세 김용건 일상 공개
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
화려한 레드카펫 스타들

화려한 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 30일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 더 뉴욕 히스토리컬에서 열린 Apple TV의 ‘프렌즈 ＆ 네이버스’(Your
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

모델 제니스 디킨슨이 ‘도전 슈퍼모델’ 시리즈에서 호흡을 맞췄던 모델 타이라 뱅크스를 저격했다.24일(현지시간) TMZ에 따르면 디킨슨