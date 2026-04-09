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“서로 바빴다”…아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

입력 :2026-04-09 06:55:14
수정 :2026-04-09 06:55:14
MBC 라디오 ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 캡처
MBC 라디오 ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 캡처


가수 겸 배우 아이유가 이상순의 라디오에 출연하며 그간 제기돼 온 불화설에 다시 불을 붙였다.

8일 방송된 MBC 라디오 ‘완벽한 하루 이상순입니다’에는 아이유가 게스트로 등장했다. 두 사람은 9년 만에 만난 만큼 반가움을 드러내며 자연스러운 대화를 이어갔다.

이상순은 “정말 오래간만에 만난다. 통화도 가끔 하고 작업도 했지만 서로 바빴다”고 했고, 아이유는 “사장님을 뵐 수 있다는 생각에 1초의 고민도 없이 출연을 결정했다”고 화답했다. 과거 ‘효리네 민박’을 통해 맺은 인연도 다시 언급됐다.

이날 아이유는 새 드라마 홍보에 나서며 방송 일정까지 직접 알렸다. 이에 이상순은 “챙겨보겠다”고 답하며 훈훈한 분위기를 이어갔다.

하지만 이들의 만남은 단순한 재회 이상의 의미로 받아들여지고 있다. 방송 이후 끊겼던 SNS 팔로우, 콘서트 초대 불참, 프로그램 미출연 등으로 불거졌던 이효리와의 불화설이 다시 소환됐기 때문이다.

앞서 이효리는 지난해 유튜브 콘텐츠에 출연해 “변함없이 챙겨주는 사람이 많지 않다”며 아이유의 이름을 직접 언급한 바 있다. 당시 발언으로 불화설은 한차례 가라앉았지만, 세 사람의 관계는 여전히 대중의 관심사로 남아 있다.

네티즌들은 “콘서트 안 왔다고 불화설이 말이 되나” “결이 안 맞으면 안 볼 수도 있는데 별게 다 논란” 등의 반응을 보이고 있다.

온라인뉴스부
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