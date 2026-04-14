심권호, 간암 수술 근황…“확연히 달라진 안색”

TV조선 ‘조선의 사랑꾼’

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 심권호가 극복한 질병은 무엇인가? 간암 위암

심권호가 간암을 이겨내고 돌아왔다.지난 13일 방송된 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에는 제주도로 힐링 여행을 떠난 심권호, 최홍만, 윤정수의 모습이 그려졌다.심권호는 간암 수술 후 확연히 달라진 안색으로 모습을 드러냈다. 그는 “이 모습으로 소개팅을 가는 건 아니고 힐링하러 제주도로 간다. 남들 다 하는 꽃구경, 낚시까지 아무 부담 없이 즐기러 가려고 한다”고 말했다.심권호는 윤정수가 빌린 스포츠카를 타고 제주의 시원한 바닷바람을 맞았다. 그는 수술 전 상황을 떠올리며 “혼자 감당해야 하니까 힘들었는데 지금은 치료도 다 끝나니까 편안하게 바다 볼 수 있어서 좋다”고 털어놨다.심권호는 “그냥 빨리 치료를 할걸 싶더라. 다른 분들도 나를 보고 겁먹지 말고 빨리 치료받았으면 좋겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스부