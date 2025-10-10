김종국, 신혼여행 첫날부터 헬스장으로 향해…아내 반응이

유튜브 ‘짐종국’

가수 김종국이 결혼 후 달라진 마음을 솔직하게 털어놨다.9일 공개된 유튜브 채널 ‘GYM JONG KOOK’ 영상에서 김종국은 “프랑스 파리 신혼여행 첫날”이라며 이른 아침부터 호텔 헬스장을 찾았다. 그는 “시간이 없을 것 같아 미리 운동을 하러 나왔다”며 특유의 철저한 루틴을 보여줬다.운동 중 걸려온 전화에서 지인이 “형수님이 뭐 하자고 할 때 텐션 떨어질 거다”라고 농담을 던지자, 김종국은 웃음을 터뜨렸다. 이어 “호텔은 에펠탑이 보여서 비싸더라. 심지어 와서 예약했다”고 말하며 여행 중에도 소탈한 면모를 보였다.다음날에도 오전 6시에 헬스장으로 향한 그는 “신혼여행 가서 운동하면 싸움 나냐고 하는데, 잘 때 다녀오면 된다”며 아내가 이해한다는 반응을 보였다.이후 생트로페로 이동한 김종국은 아내와 함께 관람차를 타며 “이거 좀 무섭다. 나 원래 이런 거 안 무서워하는데”라며 긴장한 표정을 지었다. 그러면서 “사람이 가정이 생기니까 이런 게 두렵다. 혼자일 때는 무서운 게 없었는데”라며 결혼 후 달라진 감정을 전했다.뉴스24