기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘20분 심정지’ 김수용, 전조증상? “담배를 폈는데, 그날따라…”

입력 :2025-12-09 13:11:26
수정 :2025-12-09 13:57:39
개그맨 김수용. tvN ‘유퀴즈’ 제공
개그맨 김수용. tvN ‘유퀴즈’ 제공


최근 급성 심근경색으로 쓰러져 심정지 상태에 이르렀던 코미디언 김수용이 쓰러지기 직전 상황에 대해 언급했다.

7일 ‘조동아리’ 유튜브 채널에 올라온 영상에서 김수용은 김용만, 지석진과 당시 상황에 대해 이야기했다.

김용만은 “그날이 생생한 게, 내가 일본에 있는데 김숙에게 전화가 왔다”라며 “(김숙이) ‘수용 오빠 쓰러졌다’고 하더라”고 운을 띄웠다.

이에 김수용은 “그날 차를 타고 촬영장에 왔다. 촬영 전에 내가 늘 하는 일이 있다”라면서 “그날따라 담배 맛이 썼다. 그 뒤는 모른다”라며 기억을 잃었다고 설명했다.

김용만은 “(김숙이) ‘심장이 안 뛴 지 20분 됐다’고 하더라”라며 부연했다.

앞서 김수용은 지난달 13일 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠를 촬영하던 중 의식을 잃고 쓰러졌다. 소속사 미디어랩시소에 따르면 현장에 함께 있던 배우 임형준과 코미디언 김숙이 김수용의 생명을 구한 은인으로 밝혀졌다.

임형준은 김숙 매니저와 함께 구급대 도착 전까지 교대로 심폐소생술(CPR)을 실시했다. 변이형 협심증을 앓은 경험을 바탕으로 신속하게 대응해 골든타임을 지켰다. 김숙도 119 신고와 기도 확보 등 초동 조치를 도와 김수용을 빠르게 이송하는 데 큰 도움을 줬다.

구급대는 심폐소생술을 이어가며 김수용을 구리 한양대병원 응급실로 이송했다. 이송 중 호흡과 의식이 회복됐으며 중환자실로 옮겨진 김수용은 의료진의 정밀 진단 끝에 급성 심근경색 진단을 받았다.

같은 달 18일 혈관확장술(스텐트)을 성공적으로 받았고 20일 퇴원했다. 이후 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 등에 출연하며 활동을 재개했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
아이브 장원영 ‘빛나는 뒤태’
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
애니, 룩앳미
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
아이브 장원영, 아름다운 뒤태
아이브 장원영, 옆태도 아름다워
아이브 장원영, 너무 아름다워서 반칙
아이브 장원영, 걸어오는 바비인형
아이브 장원영, 깜찍하게 윙크
아이브 장원영, 클로즈업을 부르는 아름다움
아이브 장원영, 아름다운 미소
아이브 장원영, 천상계 미녀
아이브 장원영, 눈빛에 빠져들어
유부남과 불륜 중 아내 등장…10층 난간에 매달린 상간녀

유부남과 불륜 중 아내 등장…10층 난간에 매달린 상간녀
내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다
‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”

‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”
“우린 중국인인데 딸은 금발에 파란 눈” 왜?…놀라운 비밀 있었다

“우린 중국인인데 딸은 금발에 파란 눈” 왜?…놀라운 비밀 있었다
“아내 5명, 자녀 14명과 다 함께 살아요” 일부다처제男 ‘기막힌 사연’

“아내 5명, 자녀 14명과 다 함께 살아요” 일부다처제男 ‘기막힌 사연’
재혼 중매인의 거짓말 1위…돌싱女 “남자 돈 많아”, 돌싱男은?

재혼 중매인의 거짓말 1위…돌싱女 “남자 돈 많아”, 돌싱男은?
“초호화 라인업인데…” 시청률 ‘반토막’에 결국 ‘결방’ 택한 드라마

“초호화 라인업인데…” 시청률 ‘반토막’에 결국 ‘결방’ 택한 드라마
하루 1000보만 더 걸어도…무서운 ‘이 뇌질환’ 위험 8% 떨어진다

하루 1000보만 더 걸어도…무서운 ‘이 뇌질환’ 위험 8% 떨어진다
2025년 12월 9일

2025년 12월 9일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

    이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

  2. 사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

    사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

  3. 전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

    전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

  4. 김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

    김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

  5. 박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?

    박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 M
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시