기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다

입력 :2026-01-05 09:36:07
수정 :2026-01-05 09:36:07
사진=‘햄지’ 유튜브 캡처
사진=‘햄지’ 유튜브 캡처


대한민국을 대표하는 ‘먹방 유튜버’ 햄지가 1400만 구독자들을 뒤로하고 활동 중단을 선언했다.

지난 4일 햄지는 자신의 유튜브 채널에 ‘중대 발표! 그동안 감사했습니다’라는 제목의 영상을 게재했다. 평소와 같은 먹방이 아닌 차분한 모습으로 카메라 앞에 선 그는 “어느덧 유튜브를 시작한 지도 8년 차에 접어들었다”며 운을 뗐다.

햄지는 “20대 후반에 시작해서 벌써 30대 중반이 넘어가고 있다”며 “”유튜브 채널도 같이 만들고 함께 채널을 키운 남자친구와도 10년 차 커플이 되었는데, 아무래도 서로 나이도 많이 먹기도 했고 지금 어떠한 결단을 내리지 않으면 또 1년 뒤, 2년 뒤 하다가 나이만 더 먹을 것 같아서 많은 고민을 하고 자녀 계획을 위해 먹방 채널을 당분간 쉬기로 했다“고 고백했다.

그는 “새해를 맞아 큰 결심을 했다. 이번 휴식기 동안 술을 완전히 끊고 병원 진료를 병행하며 건강 관리에 전념할 것”이라며 “자녀 계획을 세워 2026년에는 햄지 2세를 만들어 보려고 한다”고 전했다.

그러면서 “완전한 은퇴는 아니다”라고 강조하며, “먹방 채널은 당분간 쉬지만, 일상생활을 올리는 브이로그 채널은 꾸준히 업로드할 예정이니 궁금하신 분들은 브이로그 채널로 놀러와 달라”고 말했다.

햄지는 먹방 대신 일상을 담은 브이로그 채널을 통해 임신 준비 과정과 평범한 일상을 공유하며 팬들과 소통을 이어갈 예정이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
햄지가 먹방 채널을 중단하는 주된 이유는?
인기기사
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백
서울 시청역 근처 대규모 집회서 80대男 앉은 채 사망

서울 시청역 근처 대규모 집회서 80대男 앉은 채 사망
임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”
“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세

“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세
아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다

아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다
‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”
“영부인 아닌 첫번째 전사”…마두로 대통령과 함께 체포된 아내 정체

“영부인 아닌 첫번째 전사”…마두로 대통령과 함께 체포된 아내 정체
대체 무슨 생선이길래…“한 마리 ‘47억’에 팔려” 이유 있었다

대체 무슨 생선이길래…“한 마리 ‘47억’에 팔려” 이유 있었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  4. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,