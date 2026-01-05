기사 검색
‘성폭행 무혐의’ 김건모, 근황 공개…“매일매일 공부”

입력 :2026-01-05 11:19:59
수정 :2026-01-05 11:19:59
김건모.
김건모.
아이스타 미디어 제공


가수 김건모가 전국투어로 활동을 재개한 가운데, 음악 작업 근황이 공개됐다.

김건모와 절친한 작곡가 윤일상은 지난 2일 유튜브 채널 ‘최욱의 매불쇼’에서 “저도 곡을 쓰고 있고, (김)건모 형은 또 본인이 곡을 쓰기 때문에 작업 중”이라고 말했다.

그는 이어 “김건모 씨는 매일매일 공부를 하고 있다. 곡도 매일 쓰고 있다. 공연도 잘 되고 있어서 음악 안에서 살고 있다”고 설명했다.

윤일상은 김건모가 음악을 떠난 적이 없는데 어쩔 수 없이 공백기를 가졌다고 안타까워했다.

다만 “그래도 지금 너무 많이 음악적으로 충전돼 있다”며 기대감을 높였다.

김건모는 지난 2019년 SBS TV ‘미운 우리 새끼’(‘미우새’) 등에 출연하며 제2의 전성기를 누리다, 사생활로 인한 각종 송사에 휘말리면서 모든 활동을 중단했다.

특히 지난 2016년 서울 논현동의 주점에서 접대부로 일하던 여성을 성폭행한 혐의로 뒤늦게 피소됐다. 해당 건에 대해 검찰은 지난 2021년 11월 무혐의로 결론 내렸다. 하지만 이 과정에서 김건모는 이혼의 아픔을 겪었다.

작년 9월 부산 콘서트를 시작으로 전국 투어를 재개하며 활동에 나섰다.

뉴시스
