‘조폭 연루설’ 조세호, 수척해진 근황

넷플릭스 ‘도라이버’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 조세호가 조폭 연루설 이후 모든 방송을 하차했다 O X

‘조폭 연루설’에 휩싸였던 방송인 조세호가 수척해진 근황을 전했다.17일 넷플릭스 예능 ‘도라이버’ 측은 18일 방송 예정인 ‘김숙 해체쇼’의 스틸을 공개했다. 이번 방송은 김숙이 준비한 ‘프리미엄 겨울 캠핑’ 특집으로, 김숙은 작정하고 동생들을 위해 ‘숙마카세’를 준비한다.이때 멤버들의 복장도 눈에 띈다. ‘겨울’이라는 드레스 코드에 맞춰 김숙은 ‘숙크루지’, 주우재는 ‘주대기 기자’, 우영은 ‘맥컬리 우영’, 홍진경과 조세호는 영화 ‘나홀로 집에’ 속 ‘2인조 도둑’으로 변신했다.특히 조세호가 눈길을 끈다. 최근 그는 조직폭력배와 연루됐다는 의혹에 휩싸였다. 이후 소속사는 이를 부인했고, 조세호 역시 자신의 SNS에 “예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니 그전에 몰랐던 다양한 사람들을 만나게 됐다. 그럴 때마다 대중 앞에 서는 사람으로서 주변 사람들과의 관계에 더욱 신중했어야 했는데 지금보다 어렸던 마음에 그 모든 인연에 성숙하게 대처하지 못했던 것 같다”고 반성했다.그사이 마음고생을 했던 조세호는 방송에서 한층 수척해진 모습으로 눈길을 끌었다.한편 조세호는 ‘조폭 연루설’로 인해 책임감을 느끼고 KBS 2TV ‘1박 2일’과 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등에서 하차했으나, ‘도라이버’ 새 시즌에는 변함없이 출연하게 됐다.뉴스1