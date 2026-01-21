기사 검색
주량도 약한데 어쩌다…"죄송합니다" 권상우 '만취' 사과

입력 :2026-01-21 09:22:26
수정 :2026-01-21 09:43:20
배우 권상우가 방송에서 만취한 모습을 보인 데 대해 사과의 뜻을 전했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’
배우 권상우가 방송에서 만취한 모습을 보인 데 대해 사과의 뜻을 전했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’


배우 권상우가 방송에서 만취한 모습을 보인 데 대해 사과의 뜻을 전했다.

지난 19일 권상우는 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 영상 댓글을 통해 “너무 취해 불편하게 보신 분들께 죄송하다”며 “진심으로 ‘짠한형’을 촬영했으니 예쁘게 봐달라”고 밝혔다.

이어 “제 작품을 사랑하는 마음에 주량도 약한데 벌컥벌컥 마셨다”며 “(촬영) 이후 현재 금주 중”이라고 덧붙였다.

이날 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘형들 다 옥상으로 따라와, 권상우 문채원 피오’라는 제목의 영상이 공개됐다.

해당 영상에는 영화 ‘하트맨’의 주역인 권상우, 문채원, 피오가 게스트로 출연해 방송 콘셉트에 맞춰 음주 토크를 진행했다.

배우 권상우가 방송에서 만취한 모습을 보인 데 대해 사과의 뜻을 전했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’
배우 권상우가 방송에서 만취한 모습을 보인 데 대해 사과의 뜻을 전했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’


문제는 권상우의 주량이 많지 않다는 점이다. 권상우는 방송 후반부로 갈수록 얼굴이 붉어지고 눈이 풀리며 발음이 부정확해지는 등 취기가 오른 모습을 보였다.

피오에게는 번호를 묻고 “왜 이렇게 귀엽냐”며 욕설 섞인 농담을 던지거나 어깨동무를 하는 등 다소 과한 텐션을 보였다.

이에 문채원이 “선배님 취하신 것 같다”고 말하기도 했다.

권상우는 취한 와중에도 “저는 제 작품에 대한 애정이 진짜 크다”며 영화 홍보를 잊지 않아 웃음을 자아냈다.

한편 ‘하트맨’은 돌아온 남자 승민(권상우)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하던 중 그녀에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 이야기를 그린 코미디 영화로, 전국 극장에서 상영 중이다.

