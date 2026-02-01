기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이청아, 교통사고로 부상… “촬영 일정에 치료 시기 놓쳤다”

입력 :2026-02-01 11:11:19
수정 :2026-02-01 11:11:19
유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’ 이청아
유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’ 이청아


배우 이청아가 드라마 촬영 기간 교통사고를 당했다고 고백했다.

31일 공개된 유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’에 게스트로 출연한 이청아는 “요즘 나의 가장 큰 관심사는 고관절”이라고 답해 시선을 모았다.

이청아는 “고관절 재활 운동에 대한 콘텐츠를 적어도 100개는 본 것 같다”며 “지난해 8월 드라마 시작할 때 교통사고가 나서 고관절을 다쳤다”라고 털어놨다.

그는 “아프다고 느꼈는데 바로 촬영에 들어가면서 치료받을 골든타임을 놓쳤다. 액션이 많은데다 구두 신고 잠까지 부족하니 당연히 나아야 하는데 컨디션이 자꾸 떨어지더라. 평상시에 걸어 다닐 때는 멀쩡하다가 회전할 때 갑자기 아팠다”라고 토로했다.

유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’ 이청아
유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’ 이청아


그러면서 “고관절이 우리 몸에서 제일 큰 관절이라고 한다. 고관절이 되게 여러 군데랑 협응한다. 뭉친 이유를 알게 되니까 일상에서 고관절을 강화하는 운동을 하려고 한다”라고 밝혔다.

이청아는 고관절 단련에 좋은 운동으로 브릿지 운동을 추천하며 “지금은 구두를 좀 덜 신으니까 좋아졌고, 촬영이 끝나면 쉴 예정”이라고 말했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이청아가 고관절을 다친 원인은 무엇인가?
인기기사
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들
에스파 윈터, ‘순백의 여신’
‘우아한’ 런웨이
공개 연애하더니…‘55세’ 지상렬, ♥16세 연하와 100일 데이트 공개

공개 연애하더니…‘55세’ 지상렬, ♥16세 연하와 100일 데이트 공개
“그만해!”…홍진경, ‘무례’ 이관희 사과에 보인 ‘반응’

“그만해!”…홍진경, ‘무례’ 이관희 사과에 보인 ‘반응’
성관계 후 HIV 걱정…AI 조언 믿고 약 먹었다가 ‘위독’ 무슨 일

성관계 후 HIV 걱정…AI 조언 믿고 약 먹었다가 ‘위독’ 무슨 일
택배기사들 “억울하다”…아파트 승강기 공지문에 너도나도 해명

택배기사들 “억울하다”…아파트 승강기 공지문에 너도나도 해명
8500만개 팔렸는데…“집에 있다면 당장 버리세요” 가짜라는 ‘이 크림’

8500만개 팔렸는데…“집에 있다면 당장 버리세요” 가짜라는 ‘이 크림’
“나 청와대 직원인데”…사칭에 맛들인 70대, 승용차·한우 ‘꿀꺽’

“나 청와대 직원인데”…사칭에 맛들인 70대, 승용차·한우 ‘꿀꺽’
“백인 부부 사이서 ‘흑인 아기’ 태어나” 발칵…충격 사건의 전말은

“백인 부부 사이서 ‘흑인 아기’ 태어나” 발칵…충격 사건의 전말은
‘200억원 기부’ 김장훈 생활고…“김희철 돈 받아 썼다”

‘200억원 기부’ 김장훈 생활고…“김희철 돈 받아 썼다”
‘재결합 원하는’ 함소원 “전 남편 진화, ‘선’ 제안 받아”

‘재결합 원하는’ 함소원 “전 남편 진화, ‘선’ 제안 받아”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

    성시경 “결혼했고, 애도 있다”…폭탄 발언에 모두가 놀랐다

  2. “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

    “또 지각, 몇 번째냐” 장원영에 호통친 기자들…“억울한 원영이” 팬들 폭발했다

  3. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  4. 이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

    이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

  5. 전현무, 한혜진 앞에서 “연애는 비밀…결혼하면 모를까”

    전현무, 한혜진 앞에서 “연애는 비밀…결혼하면 모를까”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

‘폭풍의 언덕’ 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해
‘우아한’ 런웨이

‘우아한’ 런웨이

모델들이 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크에서 레바논 디자이너 조르주 호베이카의 ‘2026 봄/여름 컬렉션’ 의상을