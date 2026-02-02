“다시 살 찌는 중” 빠니보틀, 위고비 끊고 ‘요요 현상’ 고백

사진=빠니보틀 인스타그램 캡처

비만 치료제 ‘위고비’를 통해 체중을 감량했던 인기 유튜버 빠니보틀이 다이어트 이후 근황을 전했다.빠니보틀은 2일 자신의 SNS 계정을 통해 “위고비 중단하고 다시 살찌는 중”이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 남아프리카공화국의 이국적인 배경 아래 반팔과 반바지 차림으로 미소를 짓고 있다.그는 “어제 남아공 호텔에서 사진 찍어 달라고 했던 한국인 여행객분 못 찍어드려서 죄송하다”며 “몸도 너무 아팠고 컨디션이 최악이라 응하지 못했는데 계속 후회 중이다. 다음엔 꼭 찍어드리겠다”고 컨디션 난조를 고백했다.앞서 빠니보틀은 지난해 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에 출연해 위고비의 도움으로 단기간에 10kg을 감량했다는 사실을 밝혀 큰 화제를 모았다.당시 그는 “위고비를 맞다가 지금은 끊은 상태다. 지금은 살이 많이 빠진 상태”라며 약물 효과로 인해 “반도 못 먹는다”고 식욕 억제 효능을 전하기도 했다.그러나 그는 이후 여러 차례 위고비의 부작용에 대해 밝혀왔다. “최근 주변 지인들 중 위고비를 맞고 부작용을 호소하는 사례가 많다”며 “무기력증, 구토감, 우울증 등을 겪는다고 들었고, 나 역시 속이 울렁거리는 증상이 계속되고 있다”고 전했다.이어 최근 다시 체중이 증가하는 ‘요요 현상’까지 겪으면서 비만 치료제 사용 후 관리의 중요성을 일깨우고 있다.온라인뉴스부