“빵 만든지 9년” 빵집 사장님 된 톱모델…‘천하제빵’ 등장

사진=MBN ‘천하제빵: 베이크 유어 드림’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 박둘선의 시그니처 빵 ‘보키빵’을 개발한 이유는? 동생의 건강상태 사업적 성공

대한민국 1세대 톱모델 박둘선이 전남 나주에서 빵을 굽는 사장님으로 변신한 근황을 공개했다.지난 8일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘천하제빵: 베이크 유어 드림’에서는 자신만의 시그니처 빵을 만드는 미션에 도전한 박둘선의 모습이 그려졌다. 런웨이를 압도하던 카리스마 대신 빵을 만드는 모습으로 나타난 그는 “나주에서 빵 가게를 운영하고 있으며, 빵을 만든 지는 어느덧 9년이 됐다”고 밝혔다.박둘선의 숙련된 반죽 솜씨에 심사위원들은 “완전 프로의 손길이다”, “반죽을 정말 많이 다뤄본 솜씨”라며 연신 감탄을 쏟아냈다. 9년이라는 시간 동안 묵묵히 쌓아온 그의 내공이 빛을 발하는 순간이었다.이날 박둘선이 선보인 빵에는 각별한 사연이 담겨 있었다. 그는 “친한 동생 복희를 위해 개발한 ‘보키빵’이 나의 시그니처”라며 “당뇨 환자인 동생을 위해 설탕을 전혀 넣지 않고 소금 함량도 최소화했다. 밤 10시에 먹어도 속이 편안한 건강빵”이라고 설명했다.그러나 시식에 나선 심사위원 이석원은 “빵의 내상이 제대로 열리지 않았다”며 기술적인 미흡함을 지적했고, 미미 역시 “지금껏 먹어본 사워도우 중 산미가 가장 강하다”며 밸런스에 아쉬움을 표했다.예상치 못한 혹평에 박둘선은 “최대한 시큼하지 않게 만들려 노력했는데, 이번엔 산미 조절에 실패한 것 같다. 그 부분이 가장 후회된다”며 솔직한 심경을 전했다. 결국 그는 아쉽게 탈락해 경연장을 떠났다.온라인뉴스부