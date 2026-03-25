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“태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’

입력 :2026-03-25 06:45:25
수정 :2026-03-25 06:45:25
보그 홍콩 캡처
보그 홍콩 캡처


배우 김지원이 한층 마른 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.

24일 보그 홍콩 공식 소셜미디어에는 김지원이 앰버서더로 참석한 2026 불가리 하이 주얼리 컬렉션 ‘에클레티카(ECLETTICA)’ 공개 행사 영상이 올라왔다.

영상 속 김지원은 가슴 라인이 드러나는 딥 블루 컬러의 튜브톱 드레스를 입고 등장했다. 드레스를 타이트하게 잡아주는 셔링 디테일과 함께 쇄골과 어깨 라인이 강조된 스타일로, 한층 더 슬림해진 몸매가 눈에 띄었다.

특히 가녀린 팔과 도드라진 쇄골, 얇아진 어깨선 등 이전보다 부쩍 마른 모습이 포착되며 시선을 모았다.

이를 본 누리꾼들은 “너무 마른 것 아니냐” “촬영 때문에 다이어트를 한 건가” “혹시 건강에 이상이 있는 건 아닌지 걱정된다” 등 우려 섞인 반응을 보였다.

한편 김지원은 SBS 새 드라마 ‘닥터X: 하얀 마피아의 시대’로 올 가을 안방극장에 복귀할 예정이다.

온라인뉴스부
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김지원이 앰버서더로 참석한 행사는 무엇인가?
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