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강예원, 눈 수술 후 “못 알아본다”더니…자동 입국심사 실패

입력 :2026-08-21 10:44:57
수정 :2026-08-21 10:44:57
사진=유튜브 ‘광예원’ 캡처
사진=유튜브 ‘광예원’ 캡처


배우 강예원이 과거와 사뭇 달라진 비주얼로 인해 해외 출장길에 자동 입국 심사를 통과하지 못한 해프닝을 겪었다.

최근 유튜브 채널 ‘광예원’에 공개된 영상에서 그는 인플루언서이자 사업가 자격으로 중국 왕홍 회사의 초대를 받아 항저우로 출장을 떠나는 과정을 공개했다. 무려 16년 만에 중국 땅을 밟게 된 그는 설렘을 드러냈다.

하지만 공항에서 그는 뜻밖의 난관에 부딪혔다. 그는 “입국할 때 자동 입국 심사가 되지 않나. 그런데 여권이 옛날 사진이어서 자동 인식이 안 되는 거다”라며 “어이가 없네. 여권 다시 만들어야 될 것 같다. 사진도 다시 찍고”라고 당황스러움을 감추지 못했다. 이어 “옛날 얼굴이랑 지금 얼굴이랑 다르다고 생각하는 거다. 내 잘못이지 누굴 탓해”라며 상황을 받아들이는 모습을 보였다.

사진=유튜브 ‘광예원’ 캡처
사진=유튜브 ‘광예원’ 캡처


사진=유튜브 ‘광예원’ 캡처
사진=유튜브 ‘광예원’ 캡처


그는 “많이 다른가?”라며 과거에 촬영했던 여권 속 사진을 직접 공개했다. 이어 “좀 다르긴 하다. 눈이 살짝?”이라며 멋쩍은 미소를 지어 보였다. 그러면서 “저번에 일본 갔을 때도 이게 안 먹혔다. 이번에 중국에서도 안 먹혀서 너무 당황한 거다”라며 결국 한국으로 돌아온 뒤 곧바로 구청을 찾아 여권 재발급을 신청했다.

앞서 그는 여러 방송과 자신의 유튜브 채널을 통해 눈 앞트임 복원 수술을 포함해 눈 성형 수술만 7번을 받았다고 솔직하게 고백했다. 성형 수술 이후 못 알아볼 정도로 달라진 모습은 연일 화제를 모은 바 있다.

한편 강예원은 배우 활동과 더불어 최근에는 화장품 브랜드를 론칭했다는 소식을 알리며 사업가로도 활발히 활동하고 있다.

강경민 기자
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